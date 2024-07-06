Ни один француз еще не забил с игры на Евро-2024, но команда Дешама - в полуфинале!

By Euronews

Мбаппе и компании на чемпионате Европы в Германии везет

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Проклятие Франции в сериях пенальти закончилась. Как и последний в истории чемпионат Европы для Криштиану Роналду.

В пятницу в четвертьфинальном матче Евро-2024 в Гамбурге французская сборная победила Португалию по пенальти со счетом 5:3, основное и дополнительное время закончилось вничью - 0:0.

Вышедший на замену Жоау Феликс попал в штангу, совершив единственный промах в серии, а Тео Эрнандес уверенно реализовал решающий удар в верхний угол.

Это был рекордный шестой и последний чемпионат Европы для 39-летнего Роналду. Он забил первый пенальти в ворота французов, а через несколько минут утешал 41-летнего ветерана Пепе, который плакал на плече своего капитана.

"Нам нужно пережить этот момент потери, очень болезненный", - сказал Пепе.

20-летняя карьера Роналду на Евро принесла ему титул в 2016 году, когда Португалия обыграла Францию в финале. Пока неясно, продолжит ли один из лучших игроков всех времен выступать за свою страну до чемпионата мира 2026 года, ведь тогда ему исполнится 41 год.

Эта победа положила конец мрачной серии сборной Франции: она проиграла по пенальти на двух последних крупных турнирах - в 1/8 Евро в 2021 году и в финале чемпионата мира 2022 года.

До этого французы потерпели поражение от Италии в финале чемпионата мира 2006 года, так что "Синие" не побеждали в серии пенальти уже 26 лет - с тех пор, как обыграли итальянцев в четвертьфинале чемпионата мира в 1998 году.

На этот раз суперзвезда французов Килиан Мбаппе, игравший в защитной маске, даже не бил пенальти - его заменили в перерыве дополнительного времени после нескольких ударов по сломанному носу. Тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что его капитан тоже устал.

И без Мбаппе у Les Bleus нашлись хорошие пенальтисты: Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес били "аккуратно, но сильно".

"Это было нелегко, - сказал вратарь сборной Франции Майк Меньян. - Мы не всегда играли здорово, это была сложная игра. Мы дошли до серии пенальти и не дрогнули. Мы можем гордиться собой".

В полуфинале Франция сыграет с Испанией, которая ранее в Штутгарте одержала победу над Германией в дополнительное время - 2:1.

Французы на пути к третьему титулу чемпионов Европы после 1984 и 2000 годов.

Команда Дешама вышла в четверку сильнейших, несмотря на то, что ни один ее игрок до сих пор не забил с игры. Но "Синие" отлично действуют в обороне, пропустив всего один гол - с пенальти, забитого поляком Робертом Левандовски на групповом этапе.

"Мы надежно и образцово играем в обороне, а это очень важно на крупных турнирах, - сказал Дешам. - Когда вы не забиваете много голов, лучше много не пропускать. Но нам нужно забивать больше. Без этого мы находимся во власти наших соперников".