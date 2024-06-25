В Бухаресте сокращают рабочий день из-за жары

By Euronews

В столице Румынии температура достигает 40 градусов в тени

РЕКЛАМА

В Бухаресте воздух нагревается до 40 градусов в тени. Многие организации сокращают рабочий день сотрудников или увеличивают перерывы. Особенно затронуты предприятия где приходится иметь дело с высокой температурой, например кухни ресторанов.

Юстиан Манеа, шеф-повар:

«Возле гриля, наверное, градусов 50, я не измерял. Но мы в порядке, работаем по очереди. Мы справимся с этой жарой».

Большинство вызовов скорой помощи в городе тоже связаны с жарой. За один только понедельник к врачам по этой причине обратились более 1300 человек. Самим бригадам скорой помощи тоже непросто.

Кристиан Грасу, врач скорой помощи:

«К счастью, машин скорой помощи без кондиционера стало меньше, а во время жары мы их стараемся не использовать».

Метеорологи сообщают, что сильная жара в Бухаресте сохранится ещё минимум пару дней.