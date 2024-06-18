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Килиану Мбаппе сломали нос в матче с Австрией, его дальнейшее участие в Евро-2024 под вопросом

Килиан Мбаппе получил травму носа в первом матче Евро-2024
Килиан Мбаппе получил травму носа в первом матче Евро-2024 Авторское право (AP Photo/Alessandra Tarantino
Авторское право (AP Photo/Alessandra Tarantino
By Euronews
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Капитана французской сборной увезли со стадиона на скорой после матча с Австрией, и пока неизвестно сможет ли он выйти на поле в игре с Нидерландами

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Травма лица, полученная Килианом Мбаппе в понедельник в матче группы D с Австрией (1:0), поставила под сомнение его дальнейшее участие в чемпионате Европы.

В результате столкновения с плечом австрийского защитника Кевина Дансо Мбаппе увезли с "Дюссельдорф-Арены" в машине скорой помощи.

Первичный осмотр капитана французской сборной в больнице оказался обнадеживающим. Поэтому было принято решение его не оперировать, говорится в заявлении Федерации футбола Франции, опубликованном минувшей ночью.

"Килиан Мбаппе получил перелом носа, - подтвердила ФФФ. - Он вернулся в базовый лагерь сборной Франции. В течение следующих нескольких дней он будет проходить лечение, но в ближайшее время операцию ему делать не будут. Будет изготовлена маска, чтобы 10-й номер сборной Франции мог рассчитывать на возвращение к соревнованиям после периода лечения".

Позднее уже сам футболист попытался разрядить обстановку.

"Есть идеи по поводу масок?" - написал он на сайте X, признав, что ему понадобится какая-то защита для лица, если он продолжит играть на чемпионате Европы.

До травмы Мбаппе выглядел на поле не самым лучшим образом, но все же показал свою важность для Франции, которая рассчитывает выиграть свой третий чемпионат Европы и первый с 2000 года.

Именно его напор привел на 38-й минуте к автоголу Максимилиана Вёбера, принесшему Дидье Дешаму 100-ю победу в качестве тренера сборной Франции.

Мбаппе легко обыграл Филиппа Мвене в штрафной и сделал передачу в центр в поисках партнера. А Вёбер, пытаясь предотвратить опасность, нечаянно переправил мяч в собственные ворота.

В начале второго тайма Мбаппе вышел один на один с вратарем соперников, но не сумел попасть в ворота с близкого расстояния.

Французский форвард еще не забивал на чемпионатах Европы - на последнем Евро три года назад ему это не удалось.

Мбаппе - талисман сборной Франции, и его травма, вероятно, вселила опасения в сердца болельщиков.

Дешам, однако, не хочет рассматривать худшие сценарии.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотезы, - сказал он. - Сборная Франции с Килианом всегда будет сильнее. Если новости будут не такими, то нам придется бороться без него, но Килиан есть Килиан, и любая команда с ним в составе, очевидно, намного сильнее".

Следующий матч на турнире сборная Франции проведет в пятницу против команды Нидерландов, и пока неясно, выведет ли ее на поле Килиан Мбаппе.

Разгромное поражение Украины и удивительная победа Словакии

Ранее в понедельник Бельгия потерпела неожиданное поражение со счетом 0:1 от Словакии в группе E. При этом два гола бельгийского форварда Ромелу Лукаку были отменены системой VAR. Единственный засчитанный гол забил на 7-й минуте Иван Шранц. Словакия выстояла и преподнесла самый большой сюрприз турнира на данный момент.

А сборная Румынии разгромила команду Украины - 3:0 и возглавила турнирную таблицу группы E. Эта победа румын стала для них первой на Евро за 24 года.

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