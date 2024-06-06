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Газа: более 30 погибших в результате израильского удара по школе БАПОР

Последствия израильского удара по школе под управлением ООН, в результате которого погибли более 30 палестинцев в лагере беженцев Нуссейрат, Сектор Газа, 6 июня 2024 г.
Последствия израильского удара по школе под управлением ООН, в результате которого погибли более 30 палестинцев в лагере беженцев Нуссейрат, Сектор Газа, 6 июня 2024 г. Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU, AP
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33 человека, в том числе 14 детей и 9 женщин, погибли в результате израильского удара по Газе, заявили в Минздраве сектора Газа. По его данным, мишенью стала школа, используемая БАПОР в качестве убежища. Израиль подтвердил свою причастность, но заявил, что школа использовалась как база ХАМАС.

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33 человека, в том числе 14 детей и девять женщин, погибли в результате израильского удара по Газе, нанесённого в ночь на четверг, заявляют в Минздраве сектора Газа. По его данным, мишенью ЦАХАЛ стала школа, используемая Агентством ООН по делам палестинских беженцев в качестве убежища.

Свидетели и сотрудники больницы сообщили, что удар был нанесен перед рассветом по школе Аль-Сарди, находящейся в ведении агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР (UNRWA). По их словам, школа была заполнена палестинцами, которые спасались от израильских наступлений и бомбардировок на севере Газы.

В четверг Израиль подтвердил свою причастность к удару, но заявил, что школа использовалась как база ХАМАС и в ней находились десятки террористов, в том числе те, кто участвовал в нападении на Израиль 7 октября. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что военные приняли все возможные меры, чтобы ограничить вред гражданским лицам при нанесении этого "точечного удара".

На этот час, подчёркивают в ООН, никаких доказательств сказанного в ЦАХАЛ не представили.

В результате еще одного ночного удара по жилому дому погибли шесть человек. Оба удара были нанесены в Нусейрате - одном из густонаселённых лагерей беженцев в Газе.

Днём ранее военные объявили о новой наземной и воздушной атаке в центре Газы. По их данным, боевики ХАМАС перегруппировались и снова заняли старые позиции. Военнослужащие ЦАХАЛ неоднократно возвращались в районы сектора Газа, откуда вышли. По мнению наблюдателей, это подчеркивает устойчивость боевых групп исламистов, несмотря на присутствие Израиля на территории анклава.

По данным израильской разведки, боевики использовали и этот школьный комплекс для организации теракта 7 октября и по меньшей мере 20 боевиков используют его в настоящее время в качестве «перевалочного пункта» для нападений на израильских солдат. Военные сообщили о ликвидации трех активистов боевого крыла ХАМАС.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в том, что он использует гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры как щит для своих боевиков.

Международное давление усиливается, чтобы ограничить кровопролитие среди гражданского населения в войне между Израилем и ХАМАСОМ. Министр иностранных дел Испании объявил в четверг, что страна обратится в суд ООН за разрешением присоединиться к Южной Африке, обвиняющей руководство Израиля в геноциде в Газе.

Администрация президента Джо Байдена предпринимает активные усилия, чтобы убедить ХАМАС и Израиль согласиться на новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

В ходе восьмимесячной войны Израиля против ХАМАС в Газе погибли более 36 000 палестинцев, по днным источников в автономии. Причиной конфикта стало нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате которого были убиты около 1200 человек, в основном мирных жителей. Из похищенных 250 израильтян на сегодняшний день живы около 80 человек. На днях Израиль сообщил о гибели 43 заложников.

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