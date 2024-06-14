By Euronews и AP

В чемпионате Европы 2024 года года принимают участие 24 команды, которые сыграют в общей сложности 51 матч. Финал состоится 14 июля в Берлине.

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Шотландские болельщики заполонили улицы Мюнхена, где в пятницу матчем Германия-Шотландия открывается чемпионат Европы.

На пресс-конференции в четверг главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк сказал, что он привил своей команде девиз: "Уважай всех и не бойся никого".

Тренер шотландцев выразил уверенность в том, что его команда покажет себя с лучшей стороны, ведь она впервые может выйти из группы на столь крупном футбольном турнире.

Шотландские болельщики в Мюнхене, 13 июня 2024 года Antonio Calanni/AP

"Мы знаем, что это большая игра. Но для нас это стартовая игра в группе из четырех команд, три матча. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы выйти из группы, и это все, на чем мы сосредоточены. Масштабность стартового матча и все остальное - это побочное явление, и, надеюсь, мы не будем слишком увлекаться этим", - отметил он.

"Мы верим, что сможем добиться результата каждый раз, когда выходим на поле. Иначе какой смысл выходить? Поэтому мы хорошо подготовились и считаем, что готовы. Надеюсь, вы увидите это завтра вечером", - сказал Кларк накануне игры.

"Мы долго ждали этой игры", - напомнил капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон. По его словам, матч-открытие чемпионата, без сомнений, будет сложным. Капитан обратился со словами благодарности к болельщикам.

"Мы надеемся, что они получат удовольствие от следующих десяти-одиннадцати дней, потому что, если мы сможем выступить на уровне, то у болельщиков будет шанс покричать. Сделаем всё возможное, чтобы у них была возможность задержаться в Германии хотя бы ненадолго", - сказал Робертсон.

Во время отборочного турнира Шотландия показала, что может удивлять, обыграв Испанию в Глазго со счетом 2:0.

Однако из последних 13 матчей против Германии эта команда выиграла только один, и было это более 25 лет назад - 1:0 в товарищеском матче в апреле 1999 года.

Германия считается одним из трёх главных претендентов на победу на этом чемпионате, наряду с Англией и Францией. На Евро-2020 немцы вышли из группы, но в первом же матче в плей-офф уступили англичанам, которые в итоге добрались до финала, где проиграли Италии, которая остается действующим чемпионом Европы по футболу.

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган говорит, что нужно уверенно начать этот турнир.

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман (в центре) убежден, что матч-открытие турнира будет захватывающим dpa

"Думаю, атмосфера будет позитивной, но потом болельщики будут смотреть на то, как мы играем, насколько волевой футбол мы покажем. Так что мы должны передать это им", - сказал Гюндоган накануне матча.

"Ни одна игра не похожа на первую, потому что после нее ты можешь использовать импульс, использовать эйфорию для следующих нескольких игр. Поэтому самая важная задача - выиграть эту игру", - подчеркнул капитан сборной.

В Евро-2024 в Германии принимают участие 24 команды. В общей сложности они сыграют 51 матч. Финальная игра турнира состоится в Берлине 14 июля.