Qatar 365 приглашает вас попробовать еду, которая попадает прямо с грядки на стол, что подталкивает людей к экологичному образу жизни

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Важно преодолеть разрыв между производителями и потребителями, чтобы помочь обществу перейти к устойчивому развитию.

В Катаре набирает популярность подход «с грядки на стол», и команда Qatar 365 отправилась посмотреть, как эти инициативы достигают целей, оставаясь при этом экологически устойчивыми и ответственными.

Первая остановка – Ritz Carlton Doha, роскошный отель, в котором отведено место под фермерство и садоводство. Лайла Хумайра выяснила, что эта программа вызывает эмоции у посетителей. Сад Ritz Kids Garden открыт для взрослых и детей, чтобы они могли познакомиться с растущими в нем овощами, фруктами, травами и специями. Они также могут покормить коз, уток и индюшек, которые живут на ферме.

Свежие продукты попадают из сада к поварам. Управляющий отелем Карло Джавахия сообщил, что концепция превзошла ожидания, и в настоящее время разрабатываются планы по расширению.

Аадель Халим отправился в академию Little Gardeners в Hadiqaa и поучаствовал в занятиях по садоводству. Интерактивная микроферма в Education City помогает молодому поколению понять, что такое еда и природа. Инженер-агроном Вики Дамалу, сооснователь Hadiqaa, считает важным продвигать экологичный образа жизни в Персидском заливе.

Для Хамада Аль-Хаджри ориентация на местных жителей – это не просто бизнес-стратегия. Основатель и CEO Snoonu, одной из ведущих служб доставки еды в Катаре, стремится удовлетворить повседневные потребности людей с помощью технологий.