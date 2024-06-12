EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

В Катаре расцветает инициатива «с грядки на стол»

В Катаре расцветает инициатива «с грядки на стол»
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Qatar 365 приглашает вас попробовать еду, которая попадает прямо с грядки на стол, что подталкивает людей к экологичному образу жизни

РЕКЛАМА

Важно преодолеть разрыв между производителями и потребителями, чтобы помочь обществу перейти к устойчивому развитию. 

В Катаре набирает популярность подход «с грядки на стол», и команда Qatar 365 отправилась посмотреть, как эти инициативы достигают целей, оставаясь при этом экологически устойчивыми и ответственными. 

Первая остановка – Ritz Carlton Doha, роскошный отель, в котором отведено место под фермерство и садоводство. Лайла Хумайра выяснила, что эта программа вызывает эмоции у посетителей. Сад Ritz Kids Garden открыт для взрослых и детей, чтобы они могли познакомиться с растущими в нем овощами, фруктами, травами и специями. Они также могут покормить коз, уток и индюшек, которые живут на ферме.

Свежие продукты попадают из сада к поварам. Управляющий отелем Карло Джавахия сообщил, что концепция превзошла ожидания, и в настоящее время разрабатываются планы по расширению.

Аадель Халим отправился в академию Little Gardeners в Hadiqaa и поучаствовал в занятиях по садоводству. Интерактивная микроферма в Education City помогает молодому поколению понять, что такое еда и природа. Инженер-агроном Вики Дамалу, сооснователь Hadiqaa, считает важным продвигать экологичный образа жизни в Персидском заливе.

Для Хамада Аль-Хаджри ориентация на местных жителей – это не просто бизнес-стратегия. Основатель и CEO Snoonu, одной из ведущих служб доставки еды в Катаре, стремится удовлетворить повседневные потребности людей с помощью технологий.

Поделиться статьей
Кухня Катар Сельское хозяйство Пища