ООН говорит о возможных военных преступлениях как со стороны ЦАХАЛ, так и палестинских боевиков

Речь идет о субботнем рейде по освобождению израильских заложников

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Управление ООН по правам человека заявил, что военные преступления могли быть совершены и израильскими войсками, и палестинскими вооруженными группами при освобождении четырех заложников.

Представитель офиса Джереми Лоуренс выразил обеспокоенность возможными нарушениями правил пропорциональности (применения силы), различия (мирные и военные объекты) и предосторожности со стороны израильских сил во время субботнего рейда в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

По данным Минздрава Газы, который находится под властью ХАМАС, по меньшей мере 274 палестинца, включая десятки женщин и детей, были убиты в ходе операции.

По словам Лоуренса, палестинские радикальные группировки, удерживающие заложников в густонаселенных районах, подвергают жизни мирных жителей и заложников "дополнительному риску" из-за боевых действий.

«Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям», - сказал он на регулярном брифинге ООН в Женеве.

"То, как это было сделано, стало катастрофой, поскольку гражданские лица - опять же - оказались в эпицентре событий", - добавил Лоуренс, имея в виду как израильскую военную операцию, так и более чем восьмимесячный конфликт, начавшийся с теракта на юге Израиля 7 октября.

Упомянув о "тяжких испытаниях", выпавших на долю заложников и их семей, он сказал: "Тот факт, что четверо заложников теперь свободны, несомненно, - очень хорошая новость. Этих заложников вообще не следовало захватывать. Это нарушение международного гуманитарного права. Они должны быть освобождены. Все. Незамедлительно".

Между тем, как сообщают СМИ, высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил агентству Reuters, что террористическая группировка принимает резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и готова к переговорам о деталях.

Вчера СБ ООН одобрил представленную США резолюцию, призывающую ХАМАС принять последнее предложение Израиля о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

Израиль выступил против резолюции на прошлой неделе, выразив несогласие с некоторыми поправками, которые были внесены в текст. США решили одну из этих проблем, отказавшись от противодействия созданию израильских буферных зон безопасности в Газе. Этот шаг, похоже, удовлетворил Израиль, чей представитель на вчерашнем заседании не выступил с критикой резолюции или с прямыми комментариями по ней.