By Euronews и AP, EBU

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, направленную на достижение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в три этапа. За подготовленный США текст проголосовало большинство в 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась.

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, направленную на достижение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в три этапа.

Подготовленный США текст стал первой резолюцией, принятой Советом безопасности большинством голосов с начала конфликта, отмечают обозреватели. 14 из 15 членов проголосовали "за", Россия воздержалась. Документ призывает ХАМАС принять предложение о прекращении огня, объявленное 31 мая президентом Джо Байденом, которое уже было принято Израилем.

Как подчеркнула перед голосованием постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, обе стороны должны "полностью выполнить условия соглашения без промедления и безоговорочно”.

Сегодня Совет направил ХАМАС четкий сигнал: примите соглашение о прекращении огня. Израиль уже согласился. Боевые действия могут прекратиться сегодня, если ХАМАС сделает то же самое Линда Томас-Гринфилд постоянный представитель США при ООН

Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в свою очередь, что “ХАМАС призван принять эту так называемую сделку, но по-прежнему нет ясности относительно официального согласия Израиля, ...учитывая многочисленные заявления Израиля о продлении войны".

Принятое Совбезом ООН предложение предусматривает три этапа для обеспечения прочного и всеобъемлющего прекращения боевых действий:

- первый этап предусматривает “немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня с освобождением заложников, включая женщин, пожилых людей и раненых, возвращение останков убитых заложников и освобождение в обмен палестинских заключенных”. В нем содержится призыв к выводу израильских войск из “густонасёленных районов” Газы, возвращению палестинцев в свои дома, в том числе на севере, а также к безопасному и эффективному распределению гуманитарной помощи;

- на втором этапе военные действия будут окончательно прекращены “в обмен на освобождение остальных заложников, все еще находящихся в Газе, и полный вывод израильских войск из Газы”;

- на третьем этапе начнется “крупный многолетний план восстановления Газы”, и останки всех погибших заложников, все еще находящихся в Секторе, будут возвращены Израилю.

Семьи израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, проводят акцию протеста перед зданием в Тель-Авиве, где проводит встречи Госсекретарь США Блинкен, 11 июня 2024 г. Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В резолюции Совет Безопасности уточняет, что если переговоры по первому этапу займут больше шести недель, прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются переговоры. Совет отвергает любые попытки демографических или территориальных изменений в секторе Газа, включая действия, направленные на сокращение территории анклава.

В тексте также подтверждается “непоколебимая приверженность” Совета концепции сосуществования двух демократических государства, Израиля и Палестины, которые живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур приветствовал в понедельник принятие Советом Безопасности ООН резолюции, одобряющей соглашение о заложниках в обмен на прекращение огня в Газе, заявив, что "бремя" выполнения резолюции и прекращения огня "лежит на израильской стороне".

Сейчас на израильской стороне лежит бремя выполнения этой резолюции и немедленного прекращения огня, а также обмена, включая освобождение палестинских заключенных, чтобы это прекращение огня стало постоянным Рияд Мансур постоянный наблюдатель при ООН от государства Палестина

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле (восьмым с начала конфликта в Газе), призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять план послевоенного развития Газы. Он также призвал усилить международное давление на ХАМАС, чтобы тот согласился с предложением о прекращении огня. Нетаньяху скептически отнесся к сделке, заявив, что Израиль по-прежнему намерен уничтожить ХАМАС.

Представители ХАМАС заявили, что приветствуют принятие резолюции и готовы сотрудничать с посредниками в непрямых переговорах с Израилем для ее реализации. В заявление палестинского исламистского движения подчеркивалось, что оно продолжит борьбу против израильской оккупации и будет работать над созданием “полностью суверенного” палестинского государства.