Четверо заложников, удерживаемых ХАМАС в течение 8 месяцев, были освобождены в результате рейда в двух районах лагеря беженцев Нусейрат

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Минздрав Газы под контролем террористической группировки ХАМАС сообщает, что по меньшей мере 274 палестинца погибли и около 700 пострадали в результате израильского воздушного и наземного рейда, в ходе которого были спасены четверо заложников, удерживаемых с 7 октября. Все четверо, включая россиянина Андрея Козлова, были захвачены во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" на юге Израиля. Они провели в плену 8 месяцев.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС написал, что "кровавая бойня должна быть немедленно прекращена".

Операция в глубине центральной части Газы стала крупнейшей спасательной операцией с 7 октября, когда боевики ХАМАС и других палестинских вооруженных групп прорвались через границу, убив около 1200 человек и взяв в заложники около 250.

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение заложников и заявил, что "продолжит работу до возвращения всех удерживаемых в плену".

Медики описывали сцены ужаса и хаоса, когда раненые поступали в больницы, которые и так переполнены.

"У нас были самые разные раны, травмы, от ампутаций и вырезов до травм, ТБМ (травматических повреждений головного мозга), переломов и, очевидно, сильных ожогов", - говорит Карин Хастер из НПО "Врачи без границ", работающей в больнице "Мучеников Аль-Аксы".

"Дети совершенно седые или белые от шока, обожженные, кричат, зовя своих родителей. Многие из них не кричат, потому что находятся в шоковом состоянии".

Серия фотографий, сделанных Ассошиэйтед Пресс, показала масштабы разрушения Израилем зданий в этом районе, а также некоторых раненых, включая детей.

Palestinians look at the aftermath of the Israeli bombing in Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, Saturday, June 8, 2024. Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Palestinians wounded in the Israeli bombardment of the Gaza Strip are treated at al-Aqsa Hospital in Deir al Balah on Saturday, June 8, 2024. Mohammed Hajjar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израильские военные заявили, что атаковали "угрозы нашим силам в этом районе", и что в ходе спасательной операции погиб офицер спецназа.

Израильтяне праздновали возвращение 26-летней Ноа Аргамани, 22-летнего Альмога Меира Яна, 27-летнего Андрея Козлова и 41-летнего Шломи Зива в субботу после того, как израильские войска провели рейд сразу в двух местах под сильным обстрелом. Как сообщают американские СМИ, США и Великобритания снабдили Израиль разведданными для помощи в обнаружении удерживаемых заложников.

В результате войны в Газе погибло более 36 700 палестинцев, согласно данным минздрава, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами в своих подсчетах. Проверить истинность этих данных также не представляется возможным.

Израиль также проводит рейды в палестинских городах и поселках на Западном берегу реки Иордан с целью подавления боевиков, что привело к гибели около 530 палестинцев.

В воскреснье утром сирены звучали снова в районе Сдерота на юге Израиля, сообщая о выпускаемых по территории еврейского государства ракет со стороны Газы.