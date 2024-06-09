EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Минздрав Газы заявляет, что 274 человека погибли в ходе израильской спасательной операции

Палестинцы, погибшие в результате израильской бомбардировки сектора Газа, доставлены в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Бале, центральная часть сектора Газа, суббота, 8 июня 2024 года.
Палестинцы, погибшие в результате израильской бомбардировки сектора Газа, доставлены в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Бале, центральная часть сектора Газа, суббота, 8 июня 2024 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Daniel Bellamy и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Четверо заложников, удерживаемых ХАМАС в течение 8 месяцев, были освобождены в результате рейда в двух районах лагеря беженцев Нусейрат

РЕКЛАМА

Минздрав Газы под контролем террористической группировки ХАМАС сообщает, что по меньшей мере 274 палестинца погибли и около 700 пострадали в результате израильского воздушного и наземного рейда, в ходе которого были спасены четверо заложников, удерживаемых с 7 октября. Все четверо, включая россиянина Андрея Козлова, были захвачены во время нападения на музыкальный фестиваль "Нова" на юге Израиля. Они провели в плену 8 месяцев.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС написал, что "кровавая бойня должна быть немедленно прекращена".

Операция в глубине центральной части Газы стала крупнейшей спасательной операцией с 7 октября, когда боевики ХАМАС и других палестинских вооруженных групп прорвались через границу, убив около 1200 человек и взяв в заложники около 250.

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение заложников и заявил, что "продолжит работу до возвращения всех удерживаемых в плену".

Медики описывали сцены ужаса и хаоса, когда раненые поступали в больницы, которые и так переполнены.

"У нас были самые разные раны, травмы, от ампутаций и вырезов до травм, ТБМ (травматических повреждений головного мозга), переломов и, очевидно, сильных ожогов", - говорит Карин Хастер из НПО "Врачи без границ", работающей в больнице "Мучеников Аль-Аксы".

"Дети совершенно седые или белые от шока, обожженные, кричат, зовя своих родителей. Многие из них не кричат, потому что находятся в шоковом состоянии".

Серия фотографий, сделанных Ассошиэйтед Пресс, показала масштабы разрушения Израилем зданий в этом районе, а также некоторых раненых, включая детей.

Palestinians look at the aftermath of the Israeli bombing in Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, Saturday, June 8, 2024.
Palestinians look at the aftermath of the Israeli bombing in Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, Saturday, June 8, 2024. Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Palestinians wounded in the Israeli bombardment of the Gaza Strip are treated at al-Aqsa Hospital in Deir al Balah on Saturday, June 8, 2024.
Palestinians wounded in the Israeli bombardment of the Gaza Strip are treated at al-Aqsa Hospital in Deir al Balah on Saturday, June 8, 2024.Mohammed Hajjar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израильские военные заявили, что атаковали "угрозы нашим силам в этом районе", и что в ходе спасательной операции погиб офицер спецназа.

Израильтяне праздновали возвращение 26-летней Ноа Аргамани, 22-летнего Альмога Меира Яна, 27-летнего Андрея Козлова и 41-летнего Шломи Зива в субботу после того, как израильские войска провели рейд сразу в двух местах под сильным обстрелом. Как сообщают американские СМИ, США и Великобритания снабдили Израиль разведданными для помощи в обнаружении удерживаемых заложников.

В результате войны в Газе погибло более 36 700 палестинцев, согласно данным минздрава, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами в своих подсчетах. Проверить истинность этих данных также не представляется возможным.

Израиль также проводит рейды в палестинских городах и поселках на Западном берегу реки Иордан с целью подавления боевиков, что привело к гибели около 530 палестинцев.

В воскреснье утром сирены звучали снова в районе Сдерота на юге Израиля, сообщая о выпускаемых по территории еврейского государства ракет со стороны Газы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израильские военные освободили четырех заложников, обнаружив их в лагере беженцев Нусейрат

Газа: более 30 погибших в результате израильского удара по школе БАПОР

Израиль сообщил о гибели еще 4 заложников в Газе

Сектор Газа Спасение дети Война Израиля с ХАМАС