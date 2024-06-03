Израиль сообщил о гибели еще 4 заложников в Газе

By Euronews

В ЦАХАЛ заявили о гибели еще четырех заложников, которых удерживали радикалы палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа

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Израильские военные в понедельник подтвердили гибель еще четырех заложников, захваченных ХАМАС, включая трех пожилых мужчин, которые ранее были показаны экстремистами в пропагандистком видеоролике и умоляли их освободить.

Как сообщила армейская пресс-служба, это Йорам Мецгер (80 лет), Амирам Купер (80 лет) и Хаим Пери (79 лет). Все они были похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года.

Четвертый заложник был опознан как Надав Попплевел (51 год).

"Решение объявить четверых заложников погибшими основано на разведданных и было подтверждено экспертной комиссией министерства здравоохранения в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля", - говорится в заявлении.

По данным военных, тела погибших удерживаются радикалами из ХАМАС на территории сектора Газа. В армии добавили, что обстоятельства их смерти пока не установлены и по-прежнему расследуются.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что все четверо погибли вместе в городе Хан-Юнис на юге Газы, когда Израиль проводил там операцию.

"Мы проверяем все возможные варианты, - сказал Хагари. - Остается много вопросов".

В мае ХАМАС заявил, что Попплевелл погиб, получив ранение в результате израильского авиаудара, но не предоставил никаких доказательств.

Эти смерти пополнили растущий список заложников, которые, по словам Израиля, умерли в плену.

В ходе кровавой вылазки 7 октября боевики ХАМАС захватили в Израиле около 250 заложников. Примерно половина из них была освобождена во время короткого перемирия в ноябре. Из 130 оставшихся в Газе около 85, предположительно, еще живы.

На днях израильское руководство отвергло предложение Джо Байдена прекратить войну и начать очередной обмен заложников на палестинских заключенных. В руководстве Израиля заявляют, что полны решимости полностью уничтожить группировку ХАМАС и с этой целью продолжают военную операцию в Рафахе, который остается одним из последних оплотов экстремистов.

С октярбря в результате израильских бомбардировок и наземных операций в Газе погибло более 36 000 палестинцев.