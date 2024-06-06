В Москве задержали гражданина Франции по обвинению в сборе сведений о военной деятельности России

By euronews

В Москве задержали гражданина Франции, которого подозревают в сборе сведений о военной деятельности России.

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В Москве был задержан гражданин Франции, которого власти подозревают в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, опубликовав кадры с задержанием в своем Telegram-канале.

Заявляется, что задержанный доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (часть 3 статьи 330.1 УК).

По версии следствия, задержанный в течение нескольких лет целенаправленно собирал данные в области военной и военно-технической деятельности России. Для этого он неоднократно посещал страну, в том числе Москву, и проводил встречи с гражданами, считают в СК. "Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства", - говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что задержанный - Лоран Винатье 1976 г. р., он - консультант швейцарского Центра гуманитарного диалога. В его профиле на LinkedIn указано, что он работает советником программы Евразии и России в центре "Гуманитарный диалог".

Задержание произошло на фоне сильного обострения отношений между Францией и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на днях, комментируя слова Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО, в том числе французов, в Украину, что "любые французские военнослужащие в Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для России".

Утром в четверг во Франции по подозрению в подготовке теракта был арестован уроженец Донбасса, имеющий гражданство России и Украины. 26-летний мужчина был взят под стражу сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции после того, как в понедельник, предположительно, подорвался в своем гостиничном номере, изготавливая взрывчатку.