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Во Франции арестован гражданин РФ и Украины по подозрению в подготовке теракта

ФОТО ИЗ АРХИВА
ФОТО ИЗ АРХИВА Авторское право Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Подозреваемый был взят под стражу в больнице Гонесс (Валь-д'Уаз), куда его доставили после получения травм и ожогов при попытке изготовить самодельное взрывное устройство.

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Во вторник вечером был арестован 26-летний гражданин РФ и Украины, подозреваемый в подготовке теракта с использованием самодельной взрывчатки, сообщают французские СМИ.

Согласно публикациям, полиция обнаружила в его гостиничном номере компоненты, использующиеся для изготовления самодельного взрывного устройства.

Подозреваемый получил травмы и ожоги при обращении с взрывчаткой.

По данным издания Le Journal du Dimanche, изъяты также "несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие".

Правоохранительные органы подозревают, что мужчина планировал теракт на рейсе в Украину, который должен был вылететь из парижского аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль.

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