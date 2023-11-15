Лагеря беженцев в Албании: местные жители против

6 ноября Италия и Албания согласовали миграционное соглашение, по которому на территории Албании будут созданы центры для приема беженцев. Репортаж корреспондента Euronews из города Шенгини.

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Порт Шенгини, расположенный в 75 километрах от Тираны, одно из мест, где будет расположен центр для приема мигрантов, вывезенных из Италии, если соглашение между Римом и Тираной вступит в силу. Многие местные жители не согласны с решением премьер-министра Эди Рамы, и говорят, что оно было принято без учета общественного мнения.

"Это принесет только проблемы, - говорит эта женщина. - Шенгини - туристическое направление, которое следует использовать именно для этого".

"Я совершенно не согласен ни с премьер-министром, ни с Джорджией Мелони. Пусть Джорджия Мелони оставит их (мигрантов) у себя!" - говорит этот мужчина.

"Это нехорошо! Скажите Эди Раме, чтобы он не приводил сюда этих людей, а отправлял их на юг. Возможно, он делает это специально, чтобы туризм, наш туризм, не рос".

Однако не все относятся к идее разместить в Шенгини центр для приема беженцев негативно.

"Это превосходно. Я рада, что мы подписали эту сделку. И афганцы, и африканцы - хорошие люди. Они принесут свою культуру. Плюс это создаст новые рабочие места", - говорит эта женщина.

На начальном этапе центры для приема беженцев смогут вместить до 3000 человек. Ожидается, что они будут находиться там, пока рассматривается ходатайство о предоставлении им убежища, после чего они либо вернутся в Италию, либо будут репатриированы.

Прежде всего туда будут направлять мигрантов, спасённых в Средиземном море.

По словам итальянского премьера, инициатива поможет разгрузить хронически переполненные центры по размещению просителей убежища.

Противники инициативы считают, что следить за тем, соблюдаются ли условия содержания в находящихся за пределами ЕС лагерях, будет сложно. И они станут настоящими "итальянскими Гуантанамо".