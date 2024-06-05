Евровыборы: центристы смотрят на раздробленных правых и прикидывают перспективы дружбы

By Euronews

Правые и ультраправые готовятся к успешным выборам. ЕНП изучает расклад и думает о возможных партнерах

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Ультраконсерваторы присматриваются к умеренному политическому направлению, чтобы заключить пакт для будущего законодательного органа ЕС. По данным Euronews Super Polls (опросам, проведенным Euronews), ожидаемая победа консерваторов на выборах в ЕС вряд ли позволит сформировать жизнеспособную политическую группировку для голосования за председателя будущей Еврокомиссии.

Франческо Сисмондини, аналитик Центра опросов Euronews:

«Если мы подумаем, например, о Джорджии Мелони, премьер-министре Италии, то должны понимать, что, когда мы смотрим на ее лидерство в стане европейских правых, мы также должны учитывать следующее: мы говорим о лидерах, которые в некоторых случаях также возглавляют правительство, поэтому у них разные интересы».

Согласно симуляциям Центра опросов Euronews, если бы у консерваторов была возможность создать коалицию, они должны были бы включить в нее либералов Renew. В этом случае парламентская логика количества мест совпадет с реальной политикой интересов правительств ЕС.

Идея создания более широкой коалиции консервативных групп также выглядит маловероятной. Она была бы слишком несбалансированной для правых, в то время как даже ультраправые разделены и преследуют разные политические цели. Джорджия Мелони из группы ECR - премьер-министр Италии, Марин Ле Пен из группы ID - главный антагонист президента Франции Эмманюэля Макрона.

Дело не только в количестве мест, но и в политической ориентации ЕС. Единственный вопрос, который может придать правым некоторую сплоченность, - это борьба с иммиграцией. Но стратегии южного фланга и восточной, северной части ЕС расходятся.

«Центр тяжести, безусловно, переместится вправо, - говорит Стивен Ван Хеке, профессор в области политики ЕС. - И это то, что ЕНП (Европейская Народная Партия), которая станет тогда центральным игроком, будет готова использовать в качестве потенциального шантажа по отношению к либералам и социал-демократам, если не к "зеленым". Я не верю, что ЕНП серьезно настроена работать с «Идентичностью и демократией», что также станет политическим самоубийством на национальном уровне. Но она, безусловно, будет ее использовать».

По данным центра опросов Euronews, мейнстримные политические партии столкнутся с трудной задачей: им придется управлять парламентом следующего созыва, рассчитывая на голоса раздробленного праворадикального блока.