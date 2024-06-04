Для третьего срока Нарендре Моди потребуется коалиция

By Euronews

Парламентские выборы в Индии прошли в несколько этапов с 19 апреля по 1 июня.

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Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди столкнулась с более жесткой, чем ожидалось, борьбой по итогам парламентских выборов. По данным предварительных подсчетов, "Бхаратия джаната парти" (БДП) Моди не обеспечит себе абсолютное парламентское большинство.

По прогнозам, партия Моди получит в общей сложности 244 места, что сделает ее самой крупной партией, но для формирования абсолютного большинства необходимо 272 места. В 2019 году БДП получила 303 места.

Результаты позволят Нарендре Моди остаться на посту премьера на третий срок, но ему потребуется создание коалиции с другими партиями.

Выборы в Индии прошли в несколько этапов с 19 апреля по 1 июня. Официальные результаты должны объявлены вечером 4 июня.

Оппозиционный альянс INDIA критикует Моди за националистическую политику и провел предвыборную кампанию по вопросам безработицы, инфляции и неравенства. Однако широкий альянс более десятка политических партий сталкивается с идеологическими разногласиями, что ставит под сомнение его эффективность.