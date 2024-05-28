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Наступление на Рафах продолжается, бронетехника достигла центра города – СМИ

Перемещённые палестинцы осматривают свои палатки, разрушенные в результате израильских бомбардировок, рядом с объектом БАПОР к западу от города Рафах, 28 мая 2024 года.
Перемещённые палестинцы осматривают свои палатки, разрушенные в результате израильских бомбардировок, рядом с объектом БАПОР к западу от города Рафах, 28 мая 2024 года. Авторское право AP Photo/Jehad Alshrafi
Авторское право AP Photo/Jehad Alshrafi
By Alexander Kazakevich
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После сильных ночных обстрелов танки израильской армии при поддержке артиллерии и авиации достигли центра Рафаха во вторник и продвигаются в западные районы города, сообщают мировые информагентства со ссылкой на очевидцев.

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В то время как всё внимание приковано к наступлению Израиля на Рафах,  военнослужащие ЦАХАЛ сообщают, что ведут операции по "ликвидации  террористических ячеек" и поиску тайников с оружием по всему сектору Газа. 

Как утверждают в Армии обороны Израиля, в районе Джебалии, на севере анклава,  были выведены из строя "шахты туннелей, наблюдательные пункты, оружейный  склад" и другие объекты, используемые ХАМАС. 

Тем временем, по данным мировых информагентств, израильские танки впервые вошли в центр Рафаха и продвигаются на запад, что стало новым этапом трёхнедельного наступления на юг сектора Газа. Официальных комментариев ЦАХАЛ о продвижении вглубь города пока нет. 

Танки и бронемашины, оснащённые пулеметами, были замечены возле мечети Аль-Ауда, главной достопримечательности Рафаха, сообщили очевидцы агентству Reuters. По информации AFP, израильская техника развёрнута на кольцевой развязке в центре города. 

Новые жертвы обстрелов, палестинцы бегут из Рафаха

В ночь на вторник в результате стрельбы из танков и артиллерии погибли не менее 16 человек, сообщил Палестинский Красный Полумесяц. После этого ещё больше перемещённых палестинцев покинули свои временные убежища. 

Новые обстрелы пришлись по району Тал ас-Султан, где в результате воскресного удара ЦАХАЛ, по данным палестинских медиков, погибли 45 человек и порядка 250 получили ранения. Эта трагедия вызвала возмущение даже в стане ближайших союзников Израиля.

К критикам присоединился и генсек ООН Антониу Гутерриш, который в своей публикации на платформе X осудил "действия Израиля, в результате которых были убиты десятки невинных гражданских лиц, которые просто искали убежища от этого смертоносного конфликта".

"В Газе нет безопасного места. Этот ужас должен прекратиться", – добавил он.

Внутреннее расследование ЦАХАЛ: первая информация

Ранее в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". Во вторник, как сообщает Associated Press, израильские военные представили первые выводы расследования удара, вызвавшего пожар в палаточном лагере. Как утверждается, причиной пожара стал "вторичный взрыв".

Военный чиновник, говоривший с AP на условиях анонимности в ожидании официального заявления, сказал, что военные выпустили два 17-килограммовых боеприпаса по двум высокопоставленным боевикам ХАМАС. По его словам, эти боеприпасы были "слишком малы", чтобы самостоятельно разжечь огонь, и ЦАХАЛ изучает возможность того, что в этом районе хранилось оружие.

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