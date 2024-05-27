"Для нас трагедия, для ХАМАС – стратегия": премьер-министр утверждает, что Израиль предпринял попытки обеспечить безопасность гражданских лиц, эвакуировав 1 миллион человек из Рафаха.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил с трибуны Кнессета, что война в секторе Газа продолжится, несмотря на растущее международное осуждение наступления на Рафах.

Он также отверг обвинения, что правительство еврейского государства не ведёт полноценных переговоров об освобождении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

"Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели. Если мы сдадимся, резня повторится. Если мы сдадимся, мы присудим огромную победу террору, Ирану".

Нетаньяху также прокомментировал удар по Рафаху, который привёл к гибели по меньше мере 45 человек, находившихся в лагере для перемещённых лиц. Премьер утверждает, что Израиль предпринял попытки обеспечить безопасность гражданских лиц, эвакуировав 1 миллион человек из Рафаха, где до начала сухопутной операции, как считалось, нашли убежище 1,5 миллиона палестинцев.

Несмотря на наши усилия не причинить им вреда, произошел трагический инцидент. Мы расследуем его. Для нас это трагедия, для ХАМАС – стратегия. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по лагерю ХАМАС в этом районе, убив двух высокопоставленных представителей группировки.

Рафах давно подвергается воздушным ударам, а с 7 мая город на границе с Египтом стал ещё и ареной израильского наземного наступления – нового этапа войны, начатой еврейским государством в отместку за теракты ХАМАС 7 октября.

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Иордания осудила воскресную бомбардировку как "акт неповиновения решениям Международного суда" и "грубое нарушение" международного права.

Израильские удары по Рафаху могут помешать переговорам о перемирии в Газе, предупредил в понедельник МИД Катара, страны-посредника на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в понедельник, что его страна сделает "всё возможное", чтобы "призвать к ответу" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что "возмущён израильскими ударами, которые привели к многочисленным жертвам". "Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц. Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня", – добавил он.