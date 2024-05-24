Израиль вернул из сектора Газа тела еще трех заложников

By Euronews

Израильские военные вернули на родину тела трех заложников. - Ханана Яблонка, Ориона Эрнандеса-Раду и Михаэля Ниссенбаума.

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Бойцы израильского спецназа в ходе операции в Джебалии на севере сектора Газа выявили здание, в котором хранилось большое количество оружия, в том числе ракетные установки, а также ракеты большой и малой дальности. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее в пятницу стало известно, что военные вернули на родину тела трех заложников. - Ханана Яблонка, Ориона Эрнандеса-Раду и Михаэля Ниссенбаума. По данным ЦАХАЛ, они были убиты в день нападения ХАМАС на еврейское государство. Их тела боевики вывезли в Газу.

Даниэль Хагари, глава пресс-службы ЦАХАЛ:"Мужчины, женщины, дети и младенцы удерживаются ХАМАС в сущем аду по ту сторону нашей границы, в Газе. Мы не перестанем бороться за их свободу. Каждая уважающая себя страна в мире поступила бы так же".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть национальный и моральный долг сделать все возможное, чтобы вернуть похищенных.

Во время нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года боевики похитили более 250 человек. Из них 110 были освобождены в ноябре в рамках обмена на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. В Газе остаются еще порядка 125 заложников.

Тем временем палестинские медики сообщили о гибели 15 человек в результате в израильского удара по складу гуманитарной помощи в центральной части сектора Газа в городе Дейр-эль-Балах. Похороны прошли в пятницу. Дейр-эль-Балах наводнили тысячи палестинцев, бежавших из Рафаха после того, как две недели назад Израиль начал там наземную операцию.