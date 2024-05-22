Польша создаёт комиссию по расследованию российского и белорусского влияния

By Euronews

Власти Польши будут расследовать факты российского и белорусского влияния на Варшаву за последние 20 лет

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Власти Польши заявили, что минувшей ночью задержали ещё троих человек по подозрению в работе на российские спецслужбы и подготовке актов саботажа. Ранее по тем же обвинениям были задержаны девять человек.

Глава польского правительства обвинил Россию и в создании искусственного миграционного давления на границе Польши и Беларуси.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

«Сегодня мы получили подтверждение того, что давление на восточной границе Польши — это не спонтанное движение людей, бегущих из разных стран. Сейчас эти данные вызывают серьезную тревогу. Более 90% тех, кто нелегально пересекают польскую границу, — это люди с российскими визами».

Туск также сообщил о создании комиссии, которая займётся расследованием российского и белорусского влияния в Польше за последние 20 лет. Предварительные результаты работы должны стать известны уже летом.