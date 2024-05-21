Аресты в Польше по обвинению в диверсиях по заказу спецслужб России

By Euronews

О задержании подозреваемых сообщил премьер-министр Дональд Туск. Он также рассказал о политическом саботаже.

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В Польше арестованы девять человек по обвинению в подготовке и совершении актов саботажа на территории страны и других европейских государств по заказу российских спецслужб. Об этом в в эфире телеканала TVN24 сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава правительства сообщил, что будет создана специальная комиссия по борьбе с российским вмешательством. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров Польши.

В контексте расследования российского влияния глава правительства упомянул имя бывшего главы минобороны. "Круг информации, которую мы собираем, вокруг Антония Мацеревича сужается", — цитирует Туска телеканал.

"Что касается актов саботажа и диверсий, то это очень серьезный вопрос. Это касается нескольких европейских стран. На данный момент это, безусловно, Литва, Латвия, Польша. Есть также сигналы из Швеции, что они обеспокоены тем, что некоторые странные события могут быть также результатом саботаж.", — заявил Туск.

"На данный момент у нас есть девять подозреваемых под арестом, против них выдвинуты обвинения в том, что они принимали непосредственное участие в актах саботажа в Польше от имени российских служб", — сообщил Туск.

По его словам, что речь идет об избиениях, поджогах, попытках поджогов. В числе подозреваемых есть граждане Украины, Беларуси и Польши.

Глава правительства указал, что "за этими попытками, которые мы идентифицировали – потому что наши службы, кстати, работают очень интенсивно в консультации с союзниками – стоял достаточно громкий случай во Вроцлаве, где была сорвана попытка поджога лакокрасочного завода, там рядом был химический завод". "И это было по указанию российских служб, что уже установлено", — сказал Туск.

Он также отметил, что "мы имеем дело с актами саботажа в Литве, поджогом склада ИКЕА". По его словам, те же самые люди, которые были задержаны в Литве в связи с поджогом склада "ИКЕА", могут быть связаны с попытками поджогов на территории Польши.

Дональд Туск также подчеркнул, что речь идет и о политическом саботаже. "Вокруг Мацеревича действовали люди, которые фактически в каком-то смысле разоружили польскую армию, напали на польских военных и разведывательные службы", — заявил премьер-министр.