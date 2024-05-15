НАТО считает грузинский закон об иноагентах "шагом в неправильном направлении"

В Брюсселе заявили, что закон негативно повлияет на процесс вступления Грузии в ЕС.
В НАТО назвали решение правительства Грузии принять закон о так называемых "иностранных агентах" шагом в неправильном направлении.
В заявлении пресс-секретаря Североатлантического альянса Фары Дахлаллы говорится, что решение "отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции".
В НАТО призывают Грузию изменить курс и уважать право жителей страны на мирный протест.
Ранее обеспокоенность ситуацией в Грузии выразили в США. Вашингтон может "фундаментально пересмотреть" отношения с Тбилиси в случае окончательного принятия закона об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Закон негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС", говорится в заявлении от имени главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и Европейской комиссии.
Оппозиция называет законопроект “российским”, поскольку Москва использует аналогичный закон для подавления независимых СМИ и НПО.
После принятия законопроекта у здания парламента в Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты перекрыли главную автомагистраль грузинской столицы.