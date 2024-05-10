By Euronews

Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации

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Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена организации.

За резолюцию проголосовали 143 государства, девять стран, в том числе Аргентина, Венгрия, Израиль, США и Чехия, проголосовали против, 25 воздержались.

Помимо рекомендации к Совбезу в доработанном документе предлагается "на исключительной основе и без создания прецедента" наделить Палестину в ГА ООН рядом процедурных прав постоянного члена.

Совбез ООН в середине апреля не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить палестинцам полноправное членство в международной организации. Тогда 12 стран проголосовали "за", две воздержались, но США наложили на документ вето.

Сейчас Палестина является "государством-постоянным наблюдателем" при ООН. Этот статус позволяет ей участвовать во всех заседаниях организации, но она не имеет права голоса в основных органах ООН.