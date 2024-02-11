Каталин Новак ушла в отставку, кто займет кресло президента Венгрии?

By Euronews

В Венгрии опасаются, что место Каталин Новак займет представитель партии "Фидес" Виктора Орбана

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Сотни протестующих собрались у президентского дворца в Будапеште, чтобы отпраздновать отставку Каталин Новак на фоне скандала с условно-досрочным освобождением, предоставленным человеку, замешанному в деле о насилии над детьми. Манифестанты говорят, что "рады" отставке президента. В то же время они считают, что эта история стала возможной лишь благодаря общей "порочной" системе, созданной премьер-министром Виктором Орбаном Поэтому, по их мнению, одной отставки недостаточно, чтобы положить этому конец.

Считается, что Новак является очень близким союзником Орбана и его партии "Фидес". Сторонники оппозиции опасаются, что новым президентом будет избран член той же партии.

"Она не главный преступник, нужно смотреть на все сверху, - говорит эта демонстрантка. - Я думаю, у нее были добрые намерения, но я знаю, что она большая поклонница Орбана. Нужно найти правду, но пугает, что на ее место придет человек из "Фидес".

Первая в истории Венгрии женщина на посту президента, 46-летняя Каталин Новак, ушла в отставку в субботу на фоне нараставшего скандала. Выяснилось, что в апреле 2023 года, накануне визита папы римского Франциска в Венгрию, она помиловала два десятка осужденных. Среди них оказался человек, скрывавший факты сексуального насилия над детьми в государственном детском доме. Новак признала, что это была "ошибка".

Через несколько минут после Новак экс-министр юстиции Юдит Варга заявила, что уходит в отставку "из общественной жизни". Именно она занимала этот пост во время помилования и также была причастна к принятию этого решения. Позднее она покинула правительство, но рассматривалась как одна из ключевых фигур "Фидес" на предстоящих выборах в Европарламент.