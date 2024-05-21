Беспорядки в Новой Каледонии заставили французского президента внести коррективы в свой рабочий график. Вместо запланированной поездки в Нормандию Эммануэль Макрон посетит заморскую территорию Франции.

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Французские силы безопасности постепенно берут под контроль ситуацию в Новой Каледонии. О чём в том числе свидетельствует намерение Эммануэля Макрона посетить тихоокеанскую территорию. Он отправится туда уже во вторник вечером, с неназванной "миссией", заявила официальный представитель правительства Приска Тевено.

Она подчеркнула, что "восстановление порядка - необходимое условие для начала любого диалога", отметив, что "исполнительная власть продолжает (…) поиск политического решения". Также стало известно, премьер-министр Габриэль Атталь тоже посетит Новую Каледонию, но не в срочном порядке, а "в ближайшие недели".

Из-за непрекращающихся больше недели стычек, поджогов и грабежей на архипелаге еще в прошлую среду было объявлено чрезвычайное положение. Париж распорядился отправить туда 1000 сотрудников сил безопасности.

Очередное подкрепление направится на архипелаг "в ближайщие чесы", заверил верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк.

Волнения охватили архипелаг в связи с новым законом о выборах, который должны принять, как указал сам Макрон, до конца июня. По нему, голосовать смогут все те, кто проживает в Новой Каледонии больше 10 лет. Это вызвало гнев сторонников независимости, особенно - из числа представителей коренного народа канаков. Протесты быстро переросли в крупные столкновения, жертвами которых стали шесть человек. Раненых - сотни. Ущерб от беспорядков пока не установлен, но уже ясно, что он велик: больше 400 офисов коммерческих предприятий, супермаркетов и магазинов повреждены и разграблены.

Париж обвинил Баку, а также Москву и Пекин во вмешательстве во внутренние дела Новой Каледонии и поддержке сепаратистов. В Сети, например, циркулируют фото и видео манифестантов с азербайджанскими флагами в руках и с потретами президента Азербайджана Ильхама Алиева. Баку отвергает обвинения.

В российском МИДе назвали причиной происходящего "незавершённый процесс деколонизации" и призвали Париж "воздержаться от необоснованного приминения насилия в отношении протестующих".

"Порядок начинает восстанавливаться, но ситуация пока не нормализовалась", - подтвердила Тевено.

Только за последние сутки было задержано 22 человека. Движение в ряде районов затруднено из-за возводимых на трассах и дорогах баррикад. На уже расчищенных участках за ночь появились новые заграждения, передают журналисты AFP.

Международный аэропорт Ла-Тонтута в столице закрыт для коммерческих рейсов как минимум до утра субботы, сообщили французские власти. Тем временем, во вторник Австралия и Новая Зеландия получили разрешение на эвакуацию своих граждан.