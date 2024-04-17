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Дубай второй раз за год пострадал от сильного наводнения

Дубай уже второй раз в этом году пострадал от наводнения
Дубай уже второй раз в этом году пострадал от наводнения Авторское право Jon Gambrell/AP
Авторское право Jon Gambrell/AP
By Euronews
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Проливные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты, вызвав сильное наводнение в Дубае. Пострадали и соседние страны.

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На Дубай обрушились проливные дожди, которые власти эмирата назвали "исключительным погодным явлением".

Затопленными оказались дороги, станции метро, первые этажи многих зданий, в том числе таких крупных торговых центров Dubai Mall и Mall of Emirates.

Во вторник международный аэропорт Дубая отменил десятки рейсов. Самолеты уходили на посадку в соседний эмират Абу-Даби.

Власти страны призвали жителей не покидать дома без необходимости. Государственные учреждения, школы и университеты перешли на дистанционный режим работы и обучения.

От ливней и наводнений также пострадали Бахрейн и некоторые районы Катара.

В Омане число погибших в результате наводнения достигло 18, поиски двух пропавших без вести продолжаются, сообщили во вторник в Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям.

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