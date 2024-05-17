Около 100 БПЛА атаковали Крым и Краснодарский край: пожары в Новороссийске и Туапсе

By Euronews

Более сотни беспилотников атаковали объекты в регионах России и на оккупированных территориях Украины. МО РФ сообщило, что 102 из них были сбиты, но некоторые, судя по всему, достигли целей

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Более сотни беспилотников атаковали в ночь на пятницу территории оккупированного Крыма, Краснодарского края и других регионов России. Министерство обороны РФ утверждает, что 102 БПЛА были перехвачены или сбиты.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.

Однако некоторые дроны, судя по всему, целей достигли. Так, мощные взрывы прогремели в Новороссийске. Под удар попали порт и нефтебаза. На видео, которые публикуют российские Telegram-каналы, виден пожар. Местные жители сообщали, что в городе исчез свет, а также о предписаниях не выходить на улицу и не отпускать детей в школу.

Два БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На его территории возник пожар.

Губернатор Белгородской области РФ Геннадий Гладков заявил, что дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе. По его словам, один из беспилотников попал в автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

После ночной атаки на Севастополь обломки сбитых дронов упали на подстанцию, нарушив ее работу. В городе также были отменены занятия в школах.