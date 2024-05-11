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ЦАХАЛ: Рафах покинули около 300 тысяч палестинцев

Лагерь беженцев в секторе Газа
Лагерь беженцев в секторе Газа Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Израиль усиливает давление на Рафах, несмотря на негативную реакцию своего главного союзника, США.

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По оценкам ЦАХАЛ, около 300 000 палестинцев уже эвакуировались из Рафаха на юге сектора Газа в расширенную "гуманитарную зону" в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис. Утром в субботу Армия обороны Израиля призвала палестинцев, укрывающихся в Рафахе, покинуть еще ряд районов этого города.

На прошлой неделе ЦАХАЛ заявил о необходимости эвакуации с восточных окраин Рафаха. Новое предупреждение касается лагерей для беженцев Рафах и Шабура, а также районов Генейны и Хирбат аль-Адас.

Израиль усиливает давление на Рафах, несмотря на негативную реакцию своего главного союзника, США. Так, в начале недели Джо Байден заявил, что прекратит поставки некоторых видов вооружений, если Израиль начнет полномасштабное наступление на Рафах. А в пятницу вечером Госдепартамент опубликовал доклад для Конгресса США, в котором заявляет, что Израиль мог нарушить гуманитарное право при использовании оружия США, однако полной информации для проверки этого вывода у ведомства нет.

Между тем, Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС, заявил в субботу, что число палестинцев, погибших с начала войны в анклаве, выросло до 34 971. В палестинском ведомстве не разбивают погибших на боевиков и гражданских лиц, однако неизменно подчеркивают, что большинство из них - мирные жители. 

В Израиле с такой оценкой не согласны и утверждают, что по меньшей мере 14 тысяч погибших составляют боевики ХАМАС. 

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что сектору Газа грозит "эпическая гуманитарная катастрофа", если Израиль начнет полномасштабную наземную операцию в Рафахе, а Франция призвала Израиль прекратить свои операции в Рафахе "без промедления".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не сможет победить ХАМАС и исключить любую возможность повторения кровавого нападения боевиков на Израиль 7 октября, без операции в Рафахе и ликвидации остатков радикальной группировки.

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