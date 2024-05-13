Израиль продолжает военную операцию в Рафахе

By Euronews

Палестинцы бегут в Дейр-эль-Балах, где палатки переселенцев стоят уже на берегу моря.

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Десятки тысяч палестинцев вновь стали вынужденными переселенцами, поскольку израильские войска все дальше продвигаются в районы на севере и юге сектора Газа. В Армии обороны Израиля заявляют, что Рафах — последний оплот ХАМАС.

Около 300 000 из более чем миллиона миллиона гражданских лиц, нашедших в убежище в Рафахе на юге сектора Газа, покинули город в соответствии с приказом Израиля об эвакуации.

Израиль также нанес удары по разрушенному северу территории, где некоторые боевики ХАМАС перегруппировались в районах, которые, по словам израильских военных, были зачищены несколько месяцев назад.

Многие палестинцы направились в Дейр-эль-Балах, где уже укрываются переселенцы из близлежащего города Газа и северной части сектора в обширных палаточных лагерях, в том числе на берегу Средиземного моря.

Власти Израиля сообщили об открытии одного КПП на севере сектора Газа для доставки гуманитарной помощи.

В воскресенье в Каире состоялись переговоры министров иностранных дел Египта и Словении, оба министра призвали к прекращению огня в секторе Газа.

Между тем СМИ Израиля сообщают, что египетские военные чиновники внезапно отменили запланированные встречи со своими израильскими коллегами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом ситуацию в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Госдепартамента. Госсекретарь подтвердил, что США выступают против крупной наземной военной операции в Рафахе, где укрывается более миллиона человек.

В интервью телеканалу NBC Энтони Блинкен заявил, что есть случаи, когда Израиль "действовал в нарушение своих обязательств по международному гуманитарному праву" в ходе войны в секторе Газе.

Блинкен вновь заявил о несогласии Белого дома с проведением крупной военной операцией в Рафахе. По словам Блинкена, Израиль "движется в сторону потенциального унаследования повстанческого движения, в котором осталось много вооруженных сил ХАМАС" без выхода из сектора Газа и плана послевоенного управления.

В воскресенье и понедельник в Израиле отмечают День памяти павших в войнах и жертв террора. Вечером по всей стране прозвучала траурная сирена.

Родственники и близкие заложников в Тель-Авиве во время траурной сирены Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В понедельник на церемонии чтения имен погибших в Иерусалиме министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война против ХАМАС продолжится.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернем похищенных, пока мы не уничтожим власть ХАМАС в Газе, пока не ликвидируем его боевой потенциал. Война будет продолжаться до тех пор, пока не возобновится процветание государства", — заявил министр.