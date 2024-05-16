Генштаб Украины: планы глубокого российского наступления сорваны

By Euronews

В Киеве заявляют, что ситуация в Харьковской области «тяжёлая, но контролируемая»

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В украинском Генеральном штабе сообщают, что сорвали планы российской армии закрепиться в Волочанске Харьковской области и в целом контролируют ситуацию в регионе. В город приехал президент Украины Владимир Зеленский и обсудил ситуацию с представителями силовых структур.

Западные аналитики ранее сообщали, что темпы российского наступления в районе Харькова существенно снизились и цель Кремля, возможно, — создание «буферной зоны» вдоль границы, а не глубокое вклинивание в украинскую оборону.

Между тем, Харьков и другие населённые пункты области продолжают подвергаться российским обстрелам и авианалётам.

В свою очередь, российские источники сообщают о новых украинских налётах на приграничные российские области и аннексированный Крым.

Ранее украинские СМИ заявили, что в результате двух обстрелов военного аэродрома Бельбек уничтожены склад боеприпасов, два истребителя и зенитный комплекс С-400.