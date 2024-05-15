Поэт с оружием: кто стрелял в премьер-министра?

By Euronews

Журналисты обнаружили связи нападавшего с пророссийской военизированной группировкой "Словацкие солдаты".

РЕКЛАМА

Нападавший на премьер-министра Словакии был сразу же задержан на месте стрельбы.

СМИ Словакии публикуют подробности о личности задержанного.

Телеканал JOJ сообщил, что Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, расположенного на западе Словакии.

По данным рядам СМИ, Юрай Цинтула — член левого литературного клуба "Радуга" в городе Левице, пишет стихи и выпустил несколько книг. После такого клуб приобрел статус ассоциации, он стал ее председателем.

В прошлом он работал охранником в торговом центре. Восемь лет назад он объявил, что собирает подписи за создание политического движения против насилия. Он также является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

По данным Aktuality, ранее он работал в частной охранной компании, в 2016 году на него напали в торговом центре в Левице.

Сын подозреваемого рассказал СМИ, что у его отца есть оружие, которым он законно владеет.

Телеканал ta3 сообщил, что после задержания подозреваемый заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии.

По данным СМИ, перед тем как выстрелить Юрай Цинтула сказал: "Робо, иди сюда".

Официальной информации о задержанном и его мотивах пока нет.

Венгерский журналист-расследователь обнаружил связи Цинтулы с военизированной группировкой "Словацкие солдаты", которую аналитики считают пророссийской. Он нашел совместное фото членов группы с Цинтулой.

Лидер "Прогрессивной Словакии", вице-спикер парламента республики Михал Шимечка утверждает, что Цинтула не имеет никакого отношения к либеральному движению.

Союз словацких писателей подтвердил, что Цинтула с 2015 года является членом этого объединения. Его членство будет прекращено.

Фицо занимает премьер-министром Словакии с 25 октября 2023 года.