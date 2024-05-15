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Поэт с оружием: кто стрелял в премьер-министра?

Нападавший был сразу задержан
Нападавший был сразу задержан Авторское право Radovan Stoklasa/Tlacova agentura SR
Авторское право Radovan Stoklasa/Tlacova agentura SR
By Euronews
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Журналисты обнаружили связи нападавшего с пророссийской военизированной группировкой "Словацкие солдаты".

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Нападавший на премьер-министра Словакии был сразу же задержан на месте стрельбы. 

СМИ Словакии публикуют подробности о личности задержанного. 

Телеканал JOJ сообщил, что Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, расположенного на западе Словакии.  

По данным рядам СМИ, Юрай Цинтула — член левого литературного клуба "Радуга" в городе Левице, пишет стихи и выпустил несколько книг. После такого клуб приобрел статус ассоциации, он стал ее председателем. 

В прошлом он работал охранником в торговом центре. Восемь лет назад он объявил, что собирает подписи за создание политического движения против насилия. Он также является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". 

По данным Aktuality, ранее он работал в частной охранной компании,  в 2016 году на него напали в торговом центре в Левице. 

Сын подозреваемого рассказал СМИ, что у его отца есть оружие, которым он законно владеет. 

Телеканал ta3 сообщил, что после задержания подозреваемый заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии.

По данным СМИ, перед тем как выстрелить Юрай Цинтула сказал: "Робо, иди сюда". 

Официальной информации о задержанном и его мотивах пока нет. 

Венгерский журналист-расследователь обнаружил связи Цинтулы с военизированной группировкой "Словацкие солдаты", которую аналитики считают пророссийской. Он нашел совместное фото членов группы с Цинтулой. 

Лидер "Прогрессивной  Словакии", вице-спикер парламента республики Михал Шимечка утверждает, что Цинтула не имеет никакого отношения к либеральному движению.

Союз словацких писателей подтвердил, что Цинтула с 2015 года является членом этого объединения. Его членство будет прекращено. 

Фицо занимает премьер-министром Словакии с 25 октября 2023 года.

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