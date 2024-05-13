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ВСУ перебрасывают к Волчанску резервные войска. Из города эвакуируют оставшихся жителей

Из Волчанска и близлежащих городов эвакуируют жителей
Из Волчанска и близлежащих городов эвакуируют жителей Авторское право Evgeniy Maloletka/AP
Авторское право Evgeniy Maloletka/AP
By Euronews
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Россияне продолжают наступление в Харьковской области, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Киев перебрасывает к Волчанску резервные войска. Из города эвакуируют оставшихся там мирных жителей.

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Российская армия не прекращает наступательные действия на Харьковском направлении, пытаясь вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций, говорится в сводке Генштаба ВСУ в понедельник.

Для усиления обороны Киев перебрасывает в область резервные войска.

Ожесточенные бои в Харьковской области продолжаются с 10 мая, после начала активного наступления армии РФ на этом направлении.

Власти региона сообщают, что из Волчанска и расположенных вблизи населенных пунктов эвакуированы более пяти тысяч человек.

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в окрестностях Волчанска "чрезвычайно сложной", по его словам, город находится "под постоянным российским огнём".

Белгород подвергся очередной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, один из них взорвался на территории коммерческого предприятия, другой упал рядом с жилым домом. Пострадавших нет.

Накануне в городе обрушился подъезд многоэтажного здания, в результате чего погибли 15 человек. 

Российское Минобороны заявило, что дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой украинской ракеты "Точка-У". По другим данным, обрушение могло произойти в результате попадания российской зенитной ракеты или падения авиабомбы.

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