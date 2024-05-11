Госдепартамент: Израиль "мог нарушить" гуманитарное право при использовании оружия США

By euronews

В Госдепе допустили, что Израиль мог нарушить гуманитарное право при использовании оружия США, однако полной информации для проверки этого вывода у ведомства нет.

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Использование Израилем поставленного из США оружия "могло стать" "в некоторых случаях" нарушением международного гуманитарного права во время военной операции в секторе Газа. Такое заключение содержится в опубликованном в пятницу докладе Госдепартамента, подготовленном для Конгресса США. Это заявление стало самой сильной критикой Израиля со стороны его главного союзника с начала войны против ХАМАС.

Составители доклада, тем не менее, воздержались от окончательной оценки, заявив, что из-за хаоса войны нельзя проверить конкретные случаи, когда использование этого оружия могло быть связано с предполагаемыми нарушениями.

При этом в документе подчеркивается, что заверения, полученные от Израиля о соблюдении правил использования американского оружия, являются "заслуживающими доверия и надежными". Поэтому его поставки могут продолжаться.

Составители доклада также признают, что ХАМАС "использует гражданскую инфраструктуру в военных целях, а гражданских лиц в качестве живого щита", а потому зачастую "трудно определить в активной зоне боевых действий что является законной целью для ударов".

Отношения между США и Израилем ухудшились в начале недели после того, как президент США Джо Байден заявил, что прекратит поставки некоторых видов вооружений, если Израиль начнет полномасштабное наступление на Рафах.

США предупредили, что репутационный ущерб, который понесет Израиль в случае штурма города, в котором, по оценкам, укрываются 1,4 миллиона мирных жителей, намного перевесит любую возможную военную выгоду.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что сектору Газа грозит "эпическая гуманитарная катастрофа", если Израиль начнет полномасштабную наземную операцию в Рафахе, а Франция призвала Израиль прекратить свои операции в Рафахе "без промедления".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не сможет победить ХАМАС и исключить любую возможность повторения кровавого нападения боевиков на Израиль 7 октября, без операции в Рафахе и ликвидации остатков радикальной группировки. Мы продолжим сражаться с ХАМАС в одиночестве, если это будет необходимо, заявил Нетаньяху.

Между тем в Армии обороны Израиля призвали палестинцев, укрывающихся в Рафахе, покинуть еще ряд районов этого города на юге сектора Газа.

На прошлой неделе ЦАХАЛ заявил о необходимости эвакуации с восточных окраин Рафаха. Новое предупреждение касается лагерей для беженцев Рафах и Шабура, а также районов Генейны и Хирбат аль-Адас.

Мирных жителей призывают переехать в расширенную "гуманитарную зону" в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис. Сообщается, что Рафах уже покинули более ста тысяч человек.

Ранее свыше 1,4 миллиона палестинцев, то есть более половины населения Газы, нашли убежище в Рафахе, перебравшись туда по рекомендации Израиля, который объявил эту территорию безопасной зоной.

Город на границе с Египтом также является важным центром доставки в анклав продуктов питания, медикаментов, топлива и других товаров.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что запасы продовольствия и топлива в городе критически низкие.