Опасное соседство с РФ? В польских школах учат стрелять, а молодежь идет в тероборону

В очередном выпуске программы "Очевидец" мы приглашаем в Польшу, где соседством с Россией, ведущей войну в Украине, обеспокоены, кажется, все - от генералов до школьников.

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Война в Украине, неопределенность в отношении будущего финансирования НАТО и угроза распространения конфликта на другие европейские страны дали толчок новому витку дискуссий о реальной способности ЕС обеспечить собственную оборону. Журналист Euronews Валери Горья побывала в Польше, чтобы выяснить, насколько сильны опасения у людей, живущих в непосредственной близости от границы с РФ.

Готовность номер один

Съемки репортажа прошли в конце апреля, когда 5000 военных из семи европейских стран и США приняли участие в учениях НАТО всего в 80 километрах от Калининграда. Речь идет о серии маневров программы Steadfast Defender, крупнейшей из проводимых НАТО со времен окончания Холодной войны. "В соответствии с региональным планом мы проверяем оборону восточного фланга Европы", - проинформировал нас польский генерал Кшиштоф Круль.

Отголоски учений были слышны и в городе Голдап у самой границы. Там некогда находился КПП, но с началом войны в Украине его закрыли. Местные жители признаются, что близость контингента НАТО их успокаивает. Но они и сами хотят быть готовыми к любому варианту развития событий.

В школьную программу с этого года добавлена военная подготовка, предмет финансируется Министерством обороны Польши. Мы встретились с Петром Бартошуком, директором училища в Голдапе: он с гордостью показал нам виртуальный тир, размещенный в подвале школы. "Останется ли сценарий нападения на нас Путиным фантастикой или нет, в любом случае хорошо бы быть готовыми" - считает он.

Защити себя сам!

Польша - крупнейший европейский поставщик военной помощи Украине. Страна пытается оказать давление на европейских партнеров, призывая расширить их оборонные бюджеты. "Мы никогда раньше не сталкивались с таким чувством угрозы. Если мы не остановим эту жестокую войну на границах Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то вскоре можем столкнуться с гораздо большим риском", - заявил в интервью Euronews заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик - И риск этот коснется всех европейских стран". Он напоминает: сегодня ЕС- крупнейшая экономика в мире. "Мы можем развивать военный потенциал, который позволит нам развить свою платформу безопасности без оглядки на третьи страны", - уточняет замминистра обороны.

80 процентов оружия и военной техники ЕС в настоящее время поставляется из третьих стран ( 60 процентов - из США).

В марте Евркомиссия предложила новую стратегию по развитию собственной оборонной промышленности блока. "Амбиции ЕС все еще слишком скромны и медленно реализуются, что опасно", - считает эксперт по вопросам обороны Лукаш Масланка из Варшавского центра восточных исследований.- Мы слышим от Франции, Италии, Германии заявления о европейской обороне. Но за словами не следуют дела".

От слов к делу

По мнению эксперта, необходимо обратить пристальное внимание на геополитический контекст и прогнозы на ближайшие годы. "Сегодня кажется маловероятным, что Путин начнет войну с членом НАТО, - уточняет он. - Но что будет через два года? Мы не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, не знаем, не возникнет ли в какой-нибудь крупной европейской стране популистское правительство, которое может помешать усилиям по противодействию путинской агрессии". Эксперт предупреждает: с таким набором факторов российскому президенту будет "удобно продолжать агрессию в Европе".

Эти опасения разделяют многие граждане Польши. Все больше молодых вступают в ряды территориальной обороны. "Риск действительно велик, так как пока Украина проигрывает войну, а Запад не оказывает ей достаточной помощи", - с тревогой говорит Гжегож Щепаньский, доброволец. "Есть угроза, что "Большой медведь" с Востока вернется, - развивает эту мысль капрал Пшемыслав Лущки, пресс-секретарь Варшавской бригады территориальной обороны. - Поэтому общество стало готовиться к худшему сценарию. Мы не хотим, чтобы Россия снова завоевала Европу, и будем первыми, кто встанет на ее защиту".