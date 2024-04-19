США наложили вето на резолюцию о членстве Палестины в ООН

На голосовании в Совбезе США заблокировали поддержанный большинством стран проект резолюции о полноправном членстве Палестины в ООН.

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США заблокировали заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

На голосовании в Совберез проект резолюции поддержали 12 из 15 стран, включая Францию, Японию, Южную Корею и Россию. Великобритания и Швейцария - воздержались. Из-за вето, наложенного Соединёнными Штатами, Палестина остаётся в статусе государства-наблюдателя.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас назвал решение Вашингтона "несправедливым, неэтичным и неоправданным".

Посол Алжира в ООН Амар Бенджама, представивший проект резолюции, также раскритиковал США, подчеркнув, что “мир наступит при вовлечении Палестины, а не её исключении.

Перед голосованием заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что “преждевременные действия - даже с самыми лучшими намерениями - не приведут к созданию государственности для палестинского народа”.

Роберт Вуд, заместитель постпреда США при ООН:

"Соединённые Штаты по-прежнему решительно поддерживают решение о сосуществовании двух государств. Это голосование не отражает противодействия оформления палестинской государственности, а является признанием того, что это возможно только при прямых переговорах сторон".

Жители Газы возвращаются в разрушенные дома

Тем временем, палестинские беженцы начали возвращаться в свои дома на севере и в центре сектора Газа. Палестинское информагентство Wafa распространило видео, как жители лагеря Нусейрата после отвода оттуда израильских войск, ищут среди обломков и руин уцелевшие вещи.

По данным подконтрольного боевикам ХАМАС Минздрава анклава, число погибших в Газе с 7 октября приблилилось к отметке в 34 000 человек. Под завалами могут находиться тысячи людей. Большинство жертв, как утверждают в ведомстве, - женщины и дети, более 76 600 человек получили ранения.

Между тем, ЦАХАЛ продолжает подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на попытки США отговорить Израиль от штурма южного города. В четверг в южном городе анклава хоронили восемь членов одной семьи, погибших в результате ночного авиаудара. Среди жертв - четверо детей и три женщины.