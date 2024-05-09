Консерваторы Хорватии договорились с ультраправыми о формировании коалиции

By Euronews

Политическая договоренность еще больше сдвинет страну вправо в преддверии европейских парламентских выборов.

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Правящие консерваторы Хорватии договорились о создании коалиции с националистами и поделили портфели.

Хорватский демократический союз (HDZ) исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Пленковича достиг договоренности о формировании коалиции парламентского большинства с ультраправым "Отечественным движением", которое получит три министерских портфеля, для одного из которых создается новое министерство демографии. Кандидат от ультраправых станет министром сельского хозяйства. Министерство экономики и устойчивого развития будет разделено на две части, и один из портфелей также получит представитель "Отечественного движения".

По словам Пленковича, глава нового министерства демографии также будет вице-премьером, отвечающим за межведомственную координацию.

Представители правящей партии заявили, что новое правительство, которое на третий срок подряд возглавит премьер-министр Андрей Пленкович, может быть утверждено в парламенте уже на следующей неделе.

"Отечественное движение" — относительно новая политическая партия, состоящая в основном из радикальных националистов и социальных консерваторов, которые покинули правоцентристскую ХДС. Партию возглавляет мэр восточного города Вуковар, который был разрушен во время войны за независимость Хорватии в 1991 году после ее отделения от бывшей Югославии.

Договоренность консерваторов и ультраправых еще больше сдвинет страну вправо в преддверии европейских парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце. Хорватия присоединилась к ЕС в 2013 году.

По итогам досрочных парламентских выборов ХДС получил 60 мандатов в 151-местном саборе.