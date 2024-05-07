Избиратели желают следующему составу евродепутатов успехов в развитии системы общедоступного здравоохранения. За последний парламентский срок препятствиями для этого были коронавирус и нехватка денег в государственной казне

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С Euronews побеседовали специалист по борьбе с пандемией и кандидат в депутаты.

Привет. Меня зовут Энн Ли, я председатель ассоциации Long Covid Europe. Это европейская сеть для людей, страдающих от длительных последствий поражения коронавирусной инфекцией. Мы оказываем помощь бывшим и нынешним пациентам с "затяжным ковидом". Если бы я была депутатом Европарламента, я бы позаботилась о дополнительном финансировании изучения этой болезни, о распространении знаний о "затяжном ковиде" в рамках многодисциплинарных исследований с упором на надёжную диагностику и на реабилитации пациентов. Так все мы сможем оставить пандемию позади.

Тему здравоохранения продолжила кандидат в члены Европарламента от греческой партии ПАСОК Катерина Вурексаки:

Здоровье - это для меня главный приоритет. Этот сектор мне хорошо знаком. В Греции должна быть такая политика здравоохранения, которую страна заслуживает. Греки должны пользоваться этим благом, потому что здоровье – это благо для всех. Следует поддерживать его общедоступный характер. Сегодня греческое государство выделяет лишь 5,8% своего ВВП на нужды здравоохранения, будь то лекарства или больницы, тогда как средний показатель по Европе составляет 7,7%. Поэтому здесь должна быть корректировка. Это лучшее, что можно сделать, и я буду работать над этим, если меня изберут.

Это четвёртый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.