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Наказ новому Парламенту: победить "затяжной ковид" и охранять здоровье

Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата"
Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата" Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Pilar Montero Lopez
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Избиратели желают следующему составу евродепутатов успехов в развитии системы общедоступного здравоохранения. За последний парламентский срок препятствиями для этого были коронавирус и нехватка денег в государственной казне

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С Euronews побеседовали специалист по борьбе с пандемией и кандидат в депутаты. 

Привет. Меня зовут Энн Ли, я председатель ассоциации Long Covid Europe. Это европейская сеть для людей, страдающих от длительных последствий поражения  коронавирусной инфекцией. Мы оказываем помощь бывшим и нынешним пациентам с "затяжным ковидом". Если бы я была депутатом Европарламента, я бы позаботилась о дополнительном финансировании изучения этой болезни, о распространении знаний о "затяжном ковиде" в рамках многодисциплинарных исследований с упором на надёжную диагностику и на реабилитации пациентов. Так все мы сможем оставить пандемию позади.

Тему здравоохранения продолжила кандидат в члены Европарламента от греческой партии ПАСОК Катерина Вурексаки:

Здоровье - это для меня главный приоритет. Этот сектор мне хорошо знаком. В Греции должна быть такая политика здравоохранения, которую страна заслуживает. Греки должны пользоваться этим благом, потому что здоровье – это благо для всех. Следует поддерживать его общедоступный характер. Сегодня греческое государство выделяет лишь 5,8% своего ВВП на нужды здравоохранения, будь то лекарства или больницы, тогда как средний показатель по Европе составляет 7,7%. Поэтому здесь должна быть корректировка. Это лучшее, что можно сделать, и я буду работать над этим, если меня изберут.

Это четвёртый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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