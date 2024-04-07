Петер Мадьяр собирает многотысячную демонстрацию и бросает вызов Виктору Орбану

В Будапеште прошла массовая антиправительственная манифестация

РЕКЛАМА

Десятки тысяч венгров вышли в субботу на демонстрацию против правительства по призыву нового претендента на пост премьер-министра Петера Мадьяра. Толпа полностью заполнила главную площадь Будапешта. По некоторым данным, в акции приняли участие сто тысяч человек, что делает ее одной из двух крупнейших оппозиционных политических демонстраций за последние годы.

Раньше Петар Мадьяр принадлежал к элитному кругу правящей партии, он был мужем экс-министра юстиции Юдит Варги. Но два месяца назад он покинул ряды ФИДЕС и с тех пор всколыхнул политический ландшафт Венгрии.

Теперь он бросает вызов премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который находится у власти с 2010 года. Выступая перед демонстрантами, Мадьяр обвинил СМИ страны и прокуратуру в отсутствии реальной независимости, выдвинул обвинения в коррупции в правительстве. Он заявил, что намерен основать партию, которая бросит вызов соперникам на муниципальных выборах и будет участвовать в выборах в Европейский парламент в июне.

"Мы, венгры, собираемся объединиться", - сказал он собравшимся, призвав правых, левых и либеральных венгров уважать друг друга и работать вместе, чтобы сменить нынешнюю политическую элиту. Мадьяр также подверг резкой критике традиционные оппозиционные силы, которые за последние 14 лет не смогли оказать сильного сопротивления ФИДЕС.