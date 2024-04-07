EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Петер Мадьяр собирает многотысячную демонстрацию и бросает вызов Виктору Орбану

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр Авторское право Fotó: screenshot
By Zoltan Siposhegyi
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В Будапеште прошла массовая антиправительственная манифестация

РЕКЛАМА

Десятки тысяч венгров вышли в субботу на демонстрацию против правительства по призыву нового претендента на пост премьер-министра Петера Мадьяра. Толпа полностью заполнила главную площадь Будапешта. По некоторым данным, в акции приняли участие сто тысяч человек, что делает ее одной из двух крупнейших оппозиционных политических демонстраций за последние годы.

Раньше Петар Мадьяр принадлежал к элитному кругу правящей партии, он был мужем экс-министра юстиции Юдит Варги. Но два месяца назад он покинул ряды ФИДЕС и с тех пор всколыхнул политический ландшафт Венгрии.

Теперь он бросает вызов премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который находится у власти с 2010 года. Выступая перед демонстрантами, Мадьяр обвинил СМИ страны и прокуратуру в отсутствии реальной независимости, выдвинул обвинения в коррупции в правительстве. Он заявил, что намерен основать партию, которая бросит вызов соперникам на муниципальных выборах и будет участвовать в выборах в Европейский парламент в июне.

"Мы, венгры, собираемся объединиться", - сказал он собравшимся, призвав правых, левых и либеральных венгров уважать друг друга и работать вместе, чтобы сменить нынешнюю политическую элиту. Мадьяр также подверг резкой критике традиционные оппозиционные силы, которые за последние 14 лет не смогли оказать сильного сопротивления ФИДЕС.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Венгрия открыла Швеции путь в НАТО

Венгрия: протестующие требуют отставки президента

Венгрия: студенты протестуют против закона, лишающего учителей статуса госслужащих

демонстрация Оппозиция Политика Венгрии