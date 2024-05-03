Выступая с европейским манифестом своей партии, премьер-министр Венгрии сделал ряд заявлений о состоянии экономики страны и ее отношении к войне в Украине. The Cube рассматривает утверждения Орбана.

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В преддверии европейских выборов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выступил с речью, в которой представил манифест своей правой популистской партии ФИДЕС.

В выступлении полно утверждений о том, что партия ФИДЕС значительно улучшила экономику Венгрии и предотвратила втягивание страны в войну, развязанную РФ в Украине.

Программа The Cube изучила некоторые из самых громких утверждений, чтобы убедиться, что они соответствуют действительности.

Утверждение: партия ФИДЕС поставила экономику Венгрии на ноги после того, как ее обанкротили левые силы

Это неправда: Венгрия не обанкротилась в 2009 году, последнем году правления бывшего премьер-министра Ференца Дюрчани.

Так называемая комиссия «Чистые руки», созванная после победы Орбана на выборах 2010 года, также не смогла найти существенных доказательств финансовых злоупотреблений.

Утверждение: Сегодня в Венгрии работает на миллион человек больше, а заработная плата выросла в три раза

Действительно, в Венгрии работает на миллион человек больше, чем раньше.

Однако Ласло Чаба, профессор международной политической экономии в Центральноевропейском университете в Вене, заявил программеThe Cube, что ВВП Венгрии оценивается в евро чуть выше, чем десять лет назад.

«В экономическом плане производительность не выросла, поэтому догонять средний показатель по ЕС пока не удалось», — сказал он. «Мы попали в ловушку среднего дохода».

Хотя верно и то, что с момента прихода к власти ФИДЕС повысила минимальную заработную плату более чем в три раза, а среднюю заработную плату почти в три раза, Чаба отметил, что в основном это произошло в годы выборов, особенно в 2022 году.

Утверждение: экономика Венгрии почти удвоилась за 14 лет

В номинальном выражении это верно, но не отражает относительных изменений с течением времени.

По данным Евростата, Венгрия входит в число стран-членов ЕС с самым низким уровнем фактического индивидуального потребления на душу населения, что на 28% ниже среднего показателя по ЕС.

Чаба заявил, что цифры «не очень впечатляют», добавив, что правительственные аналитики работают над альтернативными показателями, чтобы предположить, что ситуация в стране лучше, чем на самом деле.

Утверждение: Благодаря партии ФИДЕС Венгрия осталась в стороне от участия России в войне на Украине, а «брюссельские бюрократы» финансируют провоенных левых в Будапеште

Жолт Эньеди, профессор политологии Центрально-Европейского университета в Вене, заявил программе The Cube, левых сторонников войны в Венгрии не существует, поскольку все партии выступают против конфликта.

Однако он отметил, что западные организации помогали финансировать венгерские оппозиционные партии, чтобы сократить разрыв между их расходами и расходами партии ФИДЕС.

«Сама ФИДЕС в прошлом получала большую поддержку от таких организаций, как Фонд Аденауэра», — добавил Эньеди.

Он также заявил, что «бессмысленно» утверждать, что ФИДЕС удержала Венгрию от участия в войне, поскольку в конфликте участвуют только две стороны: Россия и Украина.

Утверждение: европейские лидеры в шаге от отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно высказал мнение о том, что солдаты НАТО в той или иной форме помогут Киеву.

Президент Польши Анджей Дуда также высказал предположение, что его страна может разместить у себя ядерное оружие.

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Но, по словам Эньеди, даже если это произойдет, большинство экспертов сходятся во мнении, что до войны еще далеко.

«Особенно забавно, что Орбан изображает антироссийские позиции как часть пакета левых и прогрессивных взглядов», — добавил он. «Макрон и Дуда не являются левыми политиками, большинство европейских правых настроены против Путина».