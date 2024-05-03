Мари-Агнес Штрак-Циммерманн: "Если обещали миллион снарядов, их надо дать"

В канун евровыборов мы побеседовали с Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, депутатом немецкого парламента и кандидатом от партии "Обновляя Европу". Реакция ЕС на войну в Украине, деятельность Урсулы фон дер Ляйен, будущее "Зеленой сделки": смотрите наше интервью.

Либералы отстают в опросах

Мари-Агнес Штрак-Циммерман всегда была убежденной "фанаткой Европы", по ее собственному утверждению. Перед лицом усиления ультраправых в ЕС она считает, что сегодня как никогда важно защищать либеральные ценности.

"В эти очень сложные времена нелегко выбрать партию, которая дает гражданам возможность самим принимать решения, - говорит политик. - Многие, особенно в Германии, обращаются к более жестким лидерам в надежде, что те решат за них. В логике либерального мышления мы считаем, что вы должны быть свободны и нести ответственность за свою жизнь, даже в особенно тяжелый период".

По данным опросов, партия "Обновляя Европу" сегодня - лишь третья, уступая в том числе ультраправым. "Мы должны объяснить людям, что голосование за AfD может привести к трагическим последствиям. Мы знаем, что их целью в Европарламенте будет подрыв функционирования Союза", - уточняет Штрак-Циммерман (лидер AfD Алиса Вайдель недавно заявила в интервью Financial Times, что в случае избрания в Европарламент поддержит выход Германии из ЕС - прим.).

"Зеленая сделка" обросла правилами

Для нашей собеседницы бюрократический груз является тормозом для бизнеса и инноваций на европейском континенте. "Если вы поговорите с предпринимателями в Германии, которые действительно хотят более экологичного будущего, то у всех одна и та же проблема - бюрократия. Все полны энтузиазма, хотят что-то изменить, но наталкиваются на правила, правила и еще раз правила", - приводит она пример. По мнению политика, сложность европейского управления сдерживает развитие всей экономики континента.

"Мы видим, как молодые лидеры, предприниматели и стартапы покидают Европу, и это ужасно", - уточняет Штрак-Циммерман. - Груз европейской бюрократии слишком велик. А ведь эти предприниматели, эти молодые люди хотят остаться здесь, жить и преуспеть в Европе".

Миллион для Украины

В начале российского вторжения в Украину в 2022-м у Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сложилось впечатление, что Европа стала более сплоченной, чем в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. Но спустя два года после полномашстбаного нападения она уже не так уверена в этом. "Несколько месяцев назад Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что передаст миллион боеприпасов. Но они так и не дошли до Украины, - отмечает Циммерманн. - Это неотложная проблема, которая не может ждать. Если мы обещаем поставки, то должны держать слово. Получить 300-400 тысяч снарядов не то же самое, что миллион".

По мнению политика, если Украина проиграет войну, последствия будут катастрофическими - "не только в Европейском союзе, но и во всем мире".

"У некоторых стран создается впечатление, что эта ситуация их не касается, но это большая проблема для всей Европы. И нам следует делать больше", - говорит Штрак-Циммерманн. Тем самым она выступает и против полной сомнений позиции канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу о ракетах "Таурус": по мнению Циммерманн, они необходимы для военных действий в Украине.

"Олаф Шольц хочет быть канцлером-миротворцем. Все хотят остановить эту войну. Но надо делать это правильным способом. Речь не идет о том, чтобы позволить России захватить Украину целиком", - резюмирует она.

Оценка для фон дер Ляйен: могло быть лучше?

Глава Европейской комиссии с 2019 года, Урсула фон дер Ляйен, по мнению нашей собеседницы, оставила за собой неоднозначный послужной список, особенно в отношении ситуации в Украине.

"С точки зрения безопасности она не добилась успеха", - говорит Штрак- Циммерманн, добавляя, что разочарована - Она была министром обороны Германии в течение шести лет и лучше других знает, что происходит, когда вы теряете время".

"Почему она не заговорила о военной безопасности, когда заняла пост председателя Комиссии? - задается она вопросом. - Она знает эту тему, знает, что произошло (во время вторжения в Крым) в 2014 году".

Что касается соблюдения прав человека, кандидат от либералов не ожидала, что Комиссия выделит Виктору Орбану 10 миллиардов евро в рамках переговоров о помощи Украине. "Все были шокированы, - вспоминает она. - Заморозить 50 миллиардов, а затем дать 10 миллиардов Орбану, когда тот покинул зал переговоров. Это просто невероятно".

Ближний восток: ставка на мир

Наконец, в том, что касается израильско-палестинского конфликта, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что "Израиль имеет право на самооборону" и что "жизненно важно открыть путь к мирному процессу в регионе".

По ее мнению, перспективы относительно обнадеживающие, так как о мире мечтают и на Западе, и ближневосточные государства. "Иордания и арабский мир в целом, все на Ближнем Востоке стремятся к миру, - считает наша гостья. - И я верю, что в будущем у нас будет реальная возможность заложить фундамент государства для палестинцев".