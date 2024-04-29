By Euronews и EBU, AP

Палестинское информационное агентство Wafa опубликовало в понедельник видеозапись, на которой запечатлены жители Рафаха в южной части сектора Газа, осматривающие ущерб, нанесенный в результате израильских авиаударов и прощающихся с 22 жертвами ночной бомбардировки.

РЕКЛАМА

Палестинское информационное агентство Wafa* опубликовало в понедельник видеозапись, на которой запечатлены жители Рафаха в южной части сектора Газа, осматривающие ущерб, нанесенный в результате израильских авиаударов.

Согласно уточнённым данным представителей палестинского здравоохранения, в результате бомбардировки в ночь на понедельник погибли по меньшей мере 22 человека. Среди жертв шесть женщин и пятеро детей, в том числе новорождённый.

Члены семей погибших пришли попрощаться с жертвами ночной бомбардировки в Рафахе.

Люди несут тела членов семьи Абу Таха, погибших в результате израильского авиаудара в ночь на понедельник на кладбище Аль-Салам, к востоку от Рафаха, 29 апреля 2024 г. Mohammad Jahjouh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Согласно министерству здравоохранения Газы, управляемой ХАМАС, с 7 октября погибли 34 454 человек, большинство из которых женщины и дети. Более 77 000 получили ранения.

Военные действия Израиля в Газе стали ответом на беспрецедентное нападение 7 октября 2023 года, совершенного палестинской военизированной группировкой ХАМАС на юге страны. Тогда, по данным местных властей, погибли около 1200 человек и были захвачены 240 заложников. Более 100 из них были возвращены, точное число погибших заложников, не известно.

* Wafa, также называемая Палестинским информационным агентством и Палестинским агентством новостей и информации, - официальное государственное информационное ведомство Палестинской национальной администрации. До образования ПНА в 1994 году Wafa было официальным информационным агентством Организации освобождения Палестины. Wafa предоставляет ежедневные новости с палестинских территорий, Израиля и Ближнего Востока на английском, арабском, французском и иврите.