На Кипре обсуждают морской коридор в Газу для доставки гуманитарной помощи

By Euronews

На Кипре проходят переговоры об увеличении поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа морским путем. Госсекретарь США прибыл в Каир для обсуждения перемирия, освобождения удерживаемых ХАМАС заложников и обеспечения жителей Газы необходимой помощью.

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Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества увеличить объемы помощи, поставляемой на север Газы, в марте туда добралось менее половины автоколонн с гуманитарными грузами, сообщает ООН.

Представители 36 стран и международных организаций, включая государства G7 и ЕС, обсуждают на Кипре технические вопросы, связанные с функционированием морского коридора для оказания помощи жителям сектора.

"Сколько лодок, сколько судов? Ответ - как можно больше, при условии, что это то, с чем может справиться система, план, с точки зрения оперативных возможностей. Вы должны помнить, что существуют ограничения по приему и распределению, и суть не в том, чтобы складировать помощь здесь и ждать, пока она отправится в Газу, а в том, чтобы быстро ее доставить, чтобы мы могли работать как можно эффективнее", - сказал глава МИД Республики Кипр Константинос Комбос.

Комбос сообщил, что в порту Ларнаки ожидает отправки второе судно с 500 тоннами продовольствия на борту. Первое судно с 200 тоннами помощи, отправленное по морскому коридору в Средиземном море, достигло Газы на прошлой неделе.

Помощь жителям Газы продолжают доставлять по воздуху. В четверг семь самолетов ВВС Иордании, Египта, Германии, Сингапура и США сбросили на парашютах ящики с предметами первой необходимости и продовольствием.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на переговоры в Каир,главные темы которых – достижение прекращения огня, освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и доставка дополнительной гуманитарной помощи.

Затем Блинкен посетит Саудовскую Аравию, после чего отправится в Израиль.

В Тель-Авиве он обсудит необходимость ликвидации ХАМАС, в том числе военную операцию в Рафахе, таким образом, чтобы это не навредило гражданскому населению, не препятствовало доставке гуманитарной помощи и способствовало общей безопасности Израиля, сообщили в Госдепартамент США.