ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в Хан-Юнисе. США представили в Совбез ООН резолюцию по Газе

By Euronews

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Хан-Юнисе. Рейд в больнице Аш-Шифа продолжается. Премьер-министр Нетаньяху не отказывается от намерения провести наземную операцию в Рафахе. США представили в Совбез ООН проект резолюции по Газе.

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Израильские военные, которые проводят операцию в больнице Аш-Шифа, обнаружили в медицинском комплексе тайники с оружием. Об этом заявили представители ЦАХАЛ, отметив, что с начала рейда в больнице были убиты около 140 боевиков. Так же сообщается об ударах по десяткам объектов ХАМАС в одном из районов Хан-Юниса.

Израиль готовится к операции в Рафахе. "Будет невозможно победить окончательно, если ЦАХАЛ не войдет в Рафах", - заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. "Это нужно для того, чтобы уничтожить остальные батальоны ХАМАС", - добавил глава правительства.

Ближайший союзник Израиля Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу возможной наземной операции в Рафахе, где сейчас скопилось почти полтора миллиона палестинцев.

Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.