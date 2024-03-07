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Хуситы обстреляли коммерческое судно, есть погибшие

Аденский залив
Аденский залив Авторское право U.S. Central Command via AP
By Euronews
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Йеменские хуситы нанесли удар по сухогрузу True Confidence. Погибли три человека. Это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут с середины ноября, привели к гибели людей.

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По меньшей мере три члена экипажа погибли и четверо получили ранения в результате удара йеменских хуситов по торговому судну в Аденском заливе. Жертвами стали вьетнамец и двое филиппинцев. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило Центральное командование США.

Это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут с середины ноября привели к гибели людей.

Противокорабельная ракета попала в либерийский сухогруз True Confidence, следовавший под флагом Барбадоса. Атака вынудила всех членов экипажа покинуть судно. 

Помощь в спасательных работах оказали индийский эсминец и американский ракетный крейсер.

Хуситы обстреливают коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Согласно заявлениям лидеров йеменских повстанцев, атаки будут продолжаться, пока в секторе Газа идут боевые действия.

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