Хуситы обстреляли коммерческое судно, есть погибшие

By Euronews

Йеменские хуситы нанесли удар по сухогрузу True Confidence. Погибли три человека. Это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут с середины ноября, привели к гибели людей.

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По меньшей мере три члена экипажа погибли и четверо получили ранения в результате удара йеменских хуситов по торговому судну в Аденском заливе. Жертвами стали вьетнамец и двое филиппинцев. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило Центральное командование США.

Это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые хуситы ведут с середины ноября привели к гибели людей.

Противокорабельная ракета попала в либерийский сухогруз True Confidence, следовавший под флагом Барбадоса. Атака вынудила всех членов экипажа покинуть судно.

Помощь в спасательных работах оказали индийский эсминец и американский ракетный крейсер.

Хуситы обстреливают коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Согласно заявлениям лидеров йеменских повстанцев, атаки будут продолжаться, пока в секторе Газа идут боевые действия.