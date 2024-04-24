Сенат США одобрил пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню

By Euronews и AP

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов за их решение одобрить пакет помощи Киеву. "Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — отметил Зеленский.

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Сенат США окончательно одобрил пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ее общий объем составил 95 миллиардов долларов. Из этой суммы Украине предназначен 61 миллиард долларов.

"За" высказались 79 сенаторов 18 против. Ранее документ, состоящий из четырех законопроектов, поддержала Палата представителей.

Митч Макконел, сенатор-республиканец:"Несмотря на то, что Москва, Пекин и Тегеран склонялись к тому, что наше влияние исчерпало себя, несмотря на то, что даже здесь, дома, раздавались голоса, настаивающие на отказе от ответственности за лидерство, Америка активизировала свою деятельность, и Сенат держался твердо".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов за их решение. "Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — говорится в заявлении Зеленского.

Для вступления этого решения в силу нужна только подпись президента Джо Байдена. Он обещал это сделать немедленно.