EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Пятеро мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Нелегальные мигранты на лодках пытаются доплыть до Великобритании
Нелегальные мигранты на лодках пытаются доплыть до Великобритании Авторское право Matt Dunham/AP
Авторское право Matt Dunham/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Пятеро мигрантов погибли у побережья Франции при попытке пересечь Ла-Манш. Накануне парламент Великобритании принял закон о депортации беженцев в Руанду.

РЕКЛАМА

По меньшей мере пятеро мигрантов погибли у побережья Франции, пытаясь на переполненной лодке пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании. Их тела были обнаружены утром во вторник на пляже Вимерё на севере Франции. Около ста человек удалось спасти.

Как отметили в префектуре департамента Па-де-Кале, этой ночью море было спокойным, а погода ясной, но, по всей видимости, лодка мигрантов попала на отмель и закачалась.

Трагедия произошла на следующий день после того, как парламент Великобритании по итогам долгих дебатов принял закон о разрешении депортации просителей убежища в Руанду. Таким образом власти королевства пытаются бороться с наплывом беженцев, прибывающих в страну по морю: только в 2023 году таких было почти 30 тысяч.

Правительство Риши Сунака надеется, что перспектива оказаться в Руанде заставит нелегальных мигрантов отказаться от планов по переезду в Великобританию. По словам британского премьера, первые самолеты с просителями убежища полетят в Кигали через два-три месяца, и их ходатайства будут рассматривать уже власти этой центральноафриканской страны.

Против плана консерваторов выступали как оппозиционные лейбористы, так и правозащитники. Еврокомиссар по правам человека Майкл Флаэрти призвал британское правительство отменить закон, подчеркнув, что депортация беженцев в Руанду вызывает много опасений касательно соблюдения прав человека.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Дом короля Британии в Румынии помогает экологии

В Руанде почтили память жертв геноцида тутси

Вашингтон и Лондон ввели санкции против граждан и компаний Китая

Pуанда Британия Мигранты