Пятеро мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

By Euronews

Пятеро мигрантов погибли у побережья Франции при попытке пересечь Ла-Манш. Накануне парламент Великобритании принял закон о депортации беженцев в Руанду.

РЕКЛАМА

По меньшей мере пятеро мигрантов погибли у побережья Франции, пытаясь на переполненной лодке пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании. Их тела были обнаружены утром во вторник на пляже Вимерё на севере Франции. Около ста человек удалось спасти.

Как отметили в префектуре департамента Па-де-Кале, этой ночью море было спокойным, а погода ясной, но, по всей видимости, лодка мигрантов попала на отмель и закачалась.

Трагедия произошла на следующий день после того, как парламент Великобритании по итогам долгих дебатов принял закон о разрешении депортации просителей убежища в Руанду. Таким образом власти королевства пытаются бороться с наплывом беженцев, прибывающих в страну по морю: только в 2023 году таких было почти 30 тысяч.

Правительство Риши Сунака надеется, что перспектива оказаться в Руанде заставит нелегальных мигрантов отказаться от планов по переезду в Великобританию. По словам британского премьера, первые самолеты с просителями убежища полетят в Кигали через два-три месяца, и их ходатайства будут рассматривать уже власти этой центральноафриканской страны.

Против плана консерваторов выступали как оппозиционные лейбористы, так и правозащитники. Еврокомиссар по правам человека Майкл Флаэрти призвал британское правительство отменить закон, подчеркнув, что депортация беженцев в Руанду вызывает много опасений касательно соблюдения прав человека.