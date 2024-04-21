Голосование в Конгрессе: США приблизились к запрету TikTok

Палата представителей поставила ByteDance перед выбором: продать свою долю американской компании или уйти со своего самого крупного рынка, насчитывающего 150 млн активных пользователей TikTok.

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Не только военная помощь союзникам, но и другие "приоритеты национальной безопасности" – неординарный пакет из четырёх законопроектов, которые удалось провести в Палате представителей Конгресса, включает также меру, которая может привести к запрету TikTok в США.

Согласно принятому документу, у китайской компании ByteDance будет девять месяцев, чтобы продать видеоплатформу. Если этот срок не будет соблюдён, TikTok удалят из американских магазинов приложений.

Текст законопроекта позволяет президенту Джо Байдену продлить срок ещё на 90 дней, если он сочтёт, что прогресс в переговорах о продаже достигнут.

Потенциальный запрет TikTok не вызвал дебатов в нижней палате парламента: его поддержали 360 законодателей, 58 проголосовали "против".

Что дальше?

Республиканское большинство настояло на том, чтобы пункт о TikTok включили в серию пакетов о военной помощи и безопасности. В законопроекте также говорится о санкциях против Ирана и конфискации замороженных российских активов.

Сенаторы могут попытаться исключить пункт о TikTok, но, по мнению политических аналитиков, это маловероятно. Быстрое утверждение иностранной помощи является главным приоритетом Конгресса, и если Сенат примет пакет без меры, касающейся китайского приложения, эти изменения должны будут быть одобрены Палатой представителей, что ещё больше затянет процесс.

Скорее всего. Сенат рассмотрит весь пакет в рамках одного голосования "за" или "против".

ФБР и другие американские структуры утверждают, что владелец TikTok, пекинская компания ByteDance, представляет угрозу национальной безопасности. Считается, что фирма тесно связана с Компартией Китая, и даже без этого китайские законы могут позволить Пекину в любой момент получить доступ к частным данным пользователей приложения, таким как история просмотров или местоположение.

Руководство TikTok уверяет, что никогда не передавало данные американских пользователей китайскому правительству и даже не получало таких запросов.

Попытки запретить TikTok начались ещё при Трампе. Администрация Байдена продолжила эти усилия, в результате чего был запрещён для использования госслужащими.