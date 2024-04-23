By Euronews и AP, EBU

На переговорах о прекращении огня не достигнуто прогресса, а гуманитарная ситуация в Газе остается "катастрофой", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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До 283 увеличилось количество тел погибших, найденных внутри массового захоронения на территории больницы в Хан-Юнисе в секторе Газа. Как заявили в Палестинской гражданской обороне, люди начали рыть могилы в больничном дворе, когда в городе вела ожесточенные бои израильская армия. В начале апреля, когда ЦАХАЛ покинул Хан-Юнис, палестинцы начали искать тела умерших близких.

"Я приезжаю сюда пятый день подряд в поисках тела моего сына Джамаля. Нам сказали, что здесь находится братская могила, и каждый день я прихожу сюда, чтобы опознать тело, но, к сожалению, не нашла своего сына", — рассказывает палестинка Раеда Абу аль-Ола.

Между тем на саммите европейских министров иностранных дел в Люксембурге глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что на переговорах Израиля и ХАМАС по прекращению огня пока не достигнуто прогресса.

"Нет никаких перспектив прекращения огня и реального облегчения гуманитарной катастрофы. Поэтому нам нужны три вещи. Освобождение заложников, прекращение огня и гуманитарной катастрофы. К сожалению, ни по одной из них прогресса нет", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Неделю назад ХАМАС отверг предложенное Израилем прекращение огня, повторив свои основные требования: вывести израильские войска из Газы, позволить перемещенным жителям вернуться домой, увеличить гуманитарную помощь и начать реконструкцию сектора.

В свою очередь Израиль утверждает, что его приоритет — освобождение заложников, удерживаемых боевиками. Точное число до сих пор остающихся в живых неизвестно: предполагается, что их около ста. Израильтяне ждут возвращения близких. На еврейский праздник Песах в Тель-Авиве для них поставили столы с незанятыми стульями.