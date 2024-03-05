ЦАХАЛ: военные обнаружили оружейный склад ХАМАС в жилом районе Хан-Юниса

By Euronews

Не менее 17 палестинцев погибли в результате израильского удара по Хан-Юнису. Об этом сообщили арабские СМИ. ЦАХАЛ заявил, что военные проводили операции, направленные на уничтожение инфраструктуры боевиков.

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По меньшей мере 17 палестинцев погибли в результате израильского удара по Хан-Юнису, на юге сектора Газа. Об этом сообщили арабские СМИ.

ЦАХАЛ заявил, что военные проводили операции, направленные на уничтожение инфраструктуры боевиков. В ходе одного из рейдов военные обнаружили еще один склад с оружием принадлежащим террористической группировке.

По данным минздрава, контролируемого ХАМАС, за сутки в Газе убиты 97 палестинцев. С начала войны погибли более 30,5 тысяч жителей анклава. Свыше 70 тысяч получили ранения.

Во вторник в сектор Газа по воздуху были сброшены дополнительные партии гуманитарной помощи. Представители ООН говорят, что этот вид доставки продовольствия и медикаментов не эффективен и является крайней мерой. По данным организации, четверть населения палестинского анклава сталкивается с острым недоеданием. В основном речь идет о наиболее уязвимых слоях населения, включая маленьких детей.

В больнице Камаль Адван, на северной границе Газы, за последние несколько дней от недоедания и обезвоживания умерли 15 детей, заявили в минздраве Газы. Эти смерти, указывает ЮНИСЕФ, были предсказуемы и полностью предотвратимы. По данным ВОЗ в секторе Газа не работают 23 больницы из 36.