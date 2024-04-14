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Израиль - ХАМАС: переговоры зашли в тупик

Дым поднимается от израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, суббота, 13 апреля 2024 года.
Дым поднимается от израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, суббота, 13 апреля 2024 года. Авторское право Mahmoud Issa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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ХАМАС отклонил предложение Израиля, требуя не временного перемирия, а окончательного прекращения огня в Газе. ЦАХАЛ не позволил палестинцам вернуться на север Газы.

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ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня, заявив, что передал посредникам в Египте и Катаре свой ответ. Переговоры остаются в тупике, поскольку ХАМАС продолжает требовать не временного, а окончательного прекращении огня израильтянами в Газе. 

В воскресенье сотни перемещенных палестинцев попытались перебраться из центра сеrтора на север через прибрежную улицу Ар-Рашид. Но израильские военные приказали им идти обратно, поскольку власти еврейского государства еще не приняли решения разрешить этим людям вернуться домой.

Израильские военные в воскресенье опубликовали видео, на котором, по их словам, показаны удары по оружейным заводам и другим военным объектам "Хезболлах" в Ливане. Этот удар был нанесен через несколько часов после того, как шиитская группировка заявила, что выпустила десятки ракет по израильским военным постам на оккупированных Израилем Голанских высотах Сирии.

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