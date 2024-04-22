By Euronews

В Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение с телами 180 палестинцев. Армия Израиля покинула этот район сектора Газа две недели назад

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Палестинские спасатели обнаружили массовое захоронение на территории медицинского комплекса в Хан-Юнисе в секторе Газа. По их оценкам, там были погребены тела по меньшей мере 180 палестинцев - женщин, детей и молодых мужчин. Работы по поиску погибших продолжаются.

Арабские СМИ утверждают, что захоронение было сделано израильскими военными. Они покинули Хан-Юнис две недели назад после нескольких месяцев ожесточенных боев с ХАМАС, в результате которых большая часть города превратилась в руины.

Израиль намерен усилить давление на ХАМАС

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "нанести дополнительные и болезненные удары" по ХАМАС, чтобы усилить давление на группировку с целью возвращения оставшихся израильских заложников, которые все еще удерживаются в Газе. По его словам, боевики по-прежнему отвергают все предложения об их освобождении.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Мы ни на минуту не расслабимся, выполняя священную миссию по их возвращению домой. К сожалению, все предложения по возвращению наших заложников были отвергнуты ХАМАС".

В воскресенье представитель израильской армии заявил, что силы ЦАХАЛ были развернуты вдоль всей границы страны в преддверии еврейского праздника Песах, который начинается в понедельник вечером.

Даниэль Хагари, пресс-секретарь армии Израиля: "Силы ЦАХАЛ развернуты по всей длине границ государства Израиль, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Даже во время праздника необходимо проявлять бдительность и следовать указаниям командования тыла".

В самом Израиле продолжаются антиправительственные демонстрации. Их участники призывают власти к немедленному заключению соглашения об освобождении оставшихся заложников.

Протест в Израиле Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль утверждает, что ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе более 100 человек. Они были захвачены боевиками в ходе нападения 7 октября.

Протестующие считают, что правительство делает недостаточно, чтобы добиться их освобождения.